Обновлённые ноутбуки Lenovo ThinkPad получили процессоры Intel 10-го поколения и режим повышенной производительности Ultra Performance Mode





Компания Lenovo обновила свою линейку ноутбуков серии ThinkPad, оснастив их процессорами Intel 10-го поколения и попутно реализовав несколько других улучшений. В частности, в устройствах реализован новый режим работы Ultra Performance Mode, который предоставляет больший уровень контроля над настройками производительности. Фактически, он позволяет достичь ещё более высокой производительности в те моменты, когда это нужно (например, во время игры или рендеринга видео). При этом для обеспечения такого результата система может выйти за рамки обычных ограничений температуры, энергопотребления или издаваемого шума.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme оснащается процессорами Intel H-series vPro вплоть до модели Core i9. В качестве опции можно установить дискретную видеокарту NVIDIA GeForce 1650 Ti. 15,6-дюймовый дисплей может предлагаться в разрешениях до UHD. Устройство поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6 и опционально может комплектоваться модулем LTE. Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme поступит в продажу в июле по цене от $1749.

Lenovo также подготовила к выпуску четыре новых модели ноутбуков ThinkPad P Series: P17 Gen 1, P15 Gen 1, P15v Gen 1 и P1 Gen 3. Продажи этих новинок также начнутся в следующем месяце.

Модель Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 и P17 Gen 1 не следует путать с более доступными устройствами P14s и P15s, анонсированными в прошлом месяце. Данные новинки обеспечивают более высокую производительность и выполнены с более эффективной внутренней конструкцией, которая позволяет достичь на 13% лучший воздушный поток и предусматривает использование на 30% более крупного радиатора процессора. Всё это в совокупности позволяет улучшить охлаждение и добиться более высокой производительности. Кроме того, новые модели предлагают возможность более гибкого конфигурирования системы. Выбор процессоров и дискретных видеокарт более широкий, системы могут включать до 128 ГБ оперативной памяти, подсистему хранения данных ёмкостью до 4 ТБ. Кроме того, предлагаются UHD Dolby Vision HDR дисплеи и аккумуляторы ёмкостью 94 Втч. Цена ноутбуков Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 и P17 Gen 1 стартует с отметок $1979 и $2119, соответственно.

Модель Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 является самой тонкой и лёгкой 15,6-дюймовой рабочей станцией в модельном ряду Lenovo. Помимо обновлённых процессоров система также предлагает и новую опцию LCD дисплея – UHD панель с максимальной яркостью 600 нит. Среди прочих новшеств упоминаются специальное покрытие, предназначенное для недопущения появления пятен, улучшенные динамики и опциональный модуль связи LTE. Цена ноутбука Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 начинается с $2019.

Наиболее доступной среди новинок является модель Lenovo ThinkPad P15v Gen 1. Она оснащается процессорами Intel H-series, видеокартой NVIDIA Quadro P620 и UHD LCD дисплеем с максимальной яркостью 600 нит. В данном случае цена стартовой конфигурации составляет $1349.

Источник: The Verge