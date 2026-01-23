"Рыцарь семи королевств" вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня

Сериал «Рыцарь семи королевств» стал одной из лучших премьер HBO Max, собрав безумные 6,7 млн зрителей всего за 3 дня.

В настоящее время «Рыцарь семи королевств» уступает по дебютным просмотрам лишь двум шоу, хотя в релизе их не называют. Предположим, что речь идет о, «Одних из нас» и «Доме дракона», поскольку «Игра престолов» получила премьеру еще до фактического основания HBO Max.

Для сравнения: второй сезон медицинской драмы «Питт», отмеченной «Эмми», получил 5,4 млн зрителей за 2 дня, а премьера четвертого сезона сериала «Индустрия» собрала 800 тыс. зрителей за тот же период времени.

«Рыцарь семи королевств» основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина и рассказывает о рыцаре Дунка и его оруженосце Эгге, которые путешествуют по Вестеросу примерно за столетие до событий «Игры престолов». Кроме этого в сериале появляются несколько Таргариенов и харизматичный Лайонел Баратеон, тогда как 90% событий фактически происходят в поле с палатками во время рыцарского турнира.

Шоураннер Айра Паркер анонсировал, что в отличие от предыдущих двух шоу, «Рыцарь семи королевств» сосредоточится на истории «простого народа», а не на королевских баталиях. Первый сезон состоит из 6 эпизодов продолжительностью 30-40 минут, которые выходят по одному еженедельно. Дебютный в Украине можно официально посмотреть на сервисах HBO и Megogo.

Второй сезон — в разработке, а при хорошем восприятии мы можем получить историю, которая будет продолжительнее «Игры престолов» или «Дома дракона». Мартин якобы уже передал шоураннерам 10-12 новых набросков о будущих приключениях Дунка и Эгга.

Источник: Deadline, Variety