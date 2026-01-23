Новости Кино 23.01.2026 comment views icon

"Рыцарь семи королевств" вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні

Сериал «Рыцарь семи королевств» стал одной из лучших премьер HBO Max, собрав безумные 6,7 млн зрителей всего за 3 дня.

В настоящее время «Рыцарь семи королевств» уступает по дебютным просмотрам лишь двум шоу, хотя в релизе их не называют. Предположим, что речь идет о, «Одних из нас» и «Доме дракона», поскольку «Игра престолов» получила премьеру еще до фактического основания HBO Max.

Для сравнения: второй сезон медицинской драмы «Питт», отмеченной «Эмми», получил 5,4 млн зрителей за 2 дня, а премьера четвертого сезона сериала «Индустрия» собрала 800 тыс. зрителей за тот же период времени.

«Рыцарь семи королевств» основан на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина и рассказывает о рыцаре Дунка и его оруженосце Эгге, которые путешествуют по Вестеросу примерно за столетие до событий «Игры престолов». Кроме этого в сериале появляются несколько Таргариенов и харизматичный Лайонел Баратеон, тогда как 90% событий фактически происходят в поле с палатками во время рыцарского турнира.

Шоураннер Айра Паркер анонсировал, что в отличие от предыдущих двух шоу, «Рыцарь семи королевств» сосредоточится на истории «простого народа», а не на королевских баталиях. Первый сезон состоит из 6 эпизодов продолжительностью 30-40 минут, которые выходят по одному еженедельно. Дебютный в Украине можно официально посмотреть на сервисах HBO и Megogo.

Второй сезон — в разработке, а при хорошем восприятии мы можем получить историю, которая будет продолжительнее «Игры престолов» или «Дома дракона». Мартин якобы уже передал шоураннерам 10-12 новых набросков о будущих приключениях Дунка и Эгга.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» обошел по рейтингу «Игру престолов» и «Дом дракона» с 95% на Rotten Tomatoes

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Источник: Deadline, Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рекорд Netflix: "Очень странные дела" собрали 59,6 млн просмотров за 5 дней
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
Netflix показал трейлер детектива "Семь циферблатов Агаты Кристи", релиз — 15 января
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
"Ошибка, которую не прощают": ляп с консолью в пятом сезоне "Очень странных дел" разозлил фанатов ретро-гейминга
Сериал "Расхитительница гробниц" добавил звезд "Гарри Поттера" и "Чужого": Рипли станет злодейкой, а старший Малфой подобреет
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
На HBO Max завершился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" — все 8 эпизодов доступны для просмотра
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
"Ты умрешь — я умру": Netflix показал трейлер новых эпизодов "Очень странных дел"
Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
Появилось расписание 2-го сезона "Фоллаут": по эпизоду в неделю, а не за раз
"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
"Это уже не моя история": Джордж Мартин рассказал об "ужасных" отношениях с шоураннером "Дома дракона"
Новая "Игра в кальмара" с Кейт Бланшетт — известна дата начала съемок и детали сюжета
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
"Думаю, что готова": Софи Тернер год "жила на тренажерах", чтобы обрести формы Лары Крофт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить