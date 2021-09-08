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Объявлены системные требования Deathloop — предзагрузка стартует уже 12 сентября

Объявлены системные требования Deathloop — предзагрузка стартует уже 12 сентября

Объявлены системные требования Deathloop — предзагрузка стартует уже 12 сентября


Издатель Bethesda Softworks и студия Arkane Studios опубликовали системные требования Deathloop.

Для Deathloop предусмотрели три конфигурации, отличающиеся настройками графики, разрешением и фреймрейтом. Также обещают возможность настройки детализации отдельных объектов и качества эффектов, изменения угла обзора (FOV), поддержку AMD FidelityFX Super Resolution и ультрашироких мониторов и детальные настройки изображения, а также выбора языка и размера субтитров.

Минимальные системные требования (1080p, 30 fps, низкое качество графики)

  • ОС: 64-разрядная версия Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-8400 (2,80 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • Место на диске: 30 ГБ (HDD)
  • Версия DirectX: 12

Рекомендуемые требования (1080p, 60 fps, высокое качество графики)

  • ОС: 64-разрядная версия Windows 10
  • CPU: Intel Core i7-9700K (3,60 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или Radeon RX 5700 (8 ГБ)
  • Место на диске: 30 ГБ (SSD)
  • Версия DirectX: 12

Ультратребования (4K 60 fps, ультракачеством графики)

  • ОС: 64-разрядная версия Windows 10
  • CPU: Intel Core i9-10900K (3,70 ГГц) или AMD Ryzen 7 3800XT
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
  • Место на диске: 30 ГБ (SSD)
  • Версия DirectX: 12

Deathloop выйдет 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка на ПК стартует по всему миру 12 сентября в 20:00 по Киеву, а на PS5 — за 48 часов до релиза в конкретном часовом поясе (с полуночи 12 сентября).

  • Deathloop — шутер с элементами immersive-sim от Arkane Lyon, который обыгрывает идею «дня сурка». Главный герой — мужчина по имени Кольт попадает во временную петлю на острове Черный риф. Чтобы выбраться из нее, Кольту нужно за сутки убить восьмерых ключевых участников таинственной организации AEON, которая управляет островом. В их число входит киллер по имени Джулианна, которая охотится за Кольтом. Киллера может контролировать как ИИ, так и случайный игрок.
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