Объявлены системные требования Deathloop — предзагрузка стартует уже 12 сентября
Издатель Bethesda Softworks и студия Arkane Studios опубликовали системные требования Deathloop.
Для Deathloop предусмотрели три конфигурации, отличающиеся настройками графики, разрешением и фреймрейтом. Также обещают возможность настройки детализации отдельных объектов и качества эффектов, изменения угла обзора (FOV), поддержку AMD FidelityFX Super Resolution и ультрашироких мониторов и детальные настройки изображения, а также выбора языка и размера субтитров.
Минимальные системные требования (1080p, 30 fps, низкое качество графики)
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- CPU: Intel Core i5-8400 (2,80 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600
- ОЗУ: 12 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или Radeon RX 580 (8 ГБ)
- Место на диске: 30 ГБ (HDD)
- Версия DirectX: 12
Рекомендуемые требования (1080p, 60 fps, высокое качество графики)
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- CPU: Intel Core i7-9700K (3,60 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или Radeon RX 5700 (8 ГБ)
- Место на диске: 30 ГБ (SSD)
- Версия DirectX: 12
Ультратребования (4K 60 fps, ультракачеством графики)
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- CPU: Intel Core i9-10900K (3,70 ГГц) или AMD Ryzen 7 3800XT
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
- Место на диске: 30 ГБ (SSD)
- Версия DirectX: 12
Deathloop выйдет 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка на ПК стартует по всему миру 12 сентября в 20:00 по Киеву, а на PS5 — за 48 часов до релиза в конкретном часовом поясе (с полуночи 12 сентября).
- Deathloop — шутер с элементами immersive-sim от Arkane Lyon, который обыгрывает идею «дня сурка». Главный герой — мужчина по имени Кольт попадает во временную петлю на острове Черный риф. Чтобы выбраться из нее, Кольту нужно за сутки убить восьмерых ключевых участников таинственной организации AEON, которая управляет островом. В их число входит киллер по имени Джулианна, которая охотится за Кольтом. Киллера может контролировать как ИИ, так и случайный игрок.