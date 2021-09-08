Объявлены системные требования Deathloop — предзагрузка стартует уже 12 сентября

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Издатель Bethesda Softworks и студия Arkane Studios опубликовали системные требования Deathloop.

Для Deathloop предусмотрели три конфигурации, отличающиеся настройками графики, разрешением и фреймрейтом. Также обещают возможность настройки детализации отдельных объектов и качества эффектов, изменения угла обзора (FOV), поддержку AMD FidelityFX Super Resolution и ультрашироких мониторов и детальные настройки изображения, а также выбора языка и размера субтитров.

Минимальные системные требования (1080p, 30 fps, низкое качество графики)

ОС: 64-разрядная версия Windows 10

64-разрядная версия Windows 10 CPU: Intel Core i5-8400 (2,80 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 (2,80 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 ОЗУ: 12 ГБ

12 ГБ Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или Radeon RX 580 (8 ГБ)

GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или Radeon RX 580 (8 ГБ) Место на диске: 30 ГБ (HDD)

30 ГБ (HDD) Версия DirectX: 12

Рекомендуемые требования (1080p, 60 fps, высокое качество графики)

ОС: 64-разрядная версия Windows 10

64-разрядная версия Windows 10 CPU: Intel Core i7-9700K (3,60 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K (3,60 ГГц) или AMD Ryzen 7 2700X ОЗУ: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или Radeon RX 5700 (8 ГБ)

GeForce RTX 2060 (6 ГБ) или Radeon RX 5700 (8 ГБ) Место на диске: 30 ГБ (SSD)

30 ГБ (SSD) Версия DirectX: 12 Ультратребования (4K 60 fps, ультракачеством графики) ОС: 64-разрядная версия Windows 10

64-разрядная версия Windows 10 CPU: Intel Core i9-10900K (3,70 ГГц) или AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i9-10900K (3,70 ГГц) или AMD Ryzen 7 3800XT ОЗУ: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)

GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или Radeon RX 6800 XT (16 ГБ) Место на диске: 30 ГБ (SSD)

30 ГБ (SSD) Версия DirectX: 12 Deathloop выйдет 14 сентября на ПК и PS5. Предзагрузка на ПК стартует по всему миру 12 сентября в 20:00 по Киеву, а на PS5 — за 48 часов до релиза в конкретном часовом поясе (с полуночи 12 сентября).