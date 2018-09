Объявлены победители телевизионной премии «Эмми 2018», в итоге Netflix и HBO набрали одинаковое количество наград

Сегодня ночью в США прошла юбилейная 70-я церемония награждения премией Emmy / «Эмми», которая вручается за самые выдающиеся сериалы и другие телевизионные работы. Еще во время оглашения номинаций сервис Netflix впервые обошел телеканал HBO (112 против 108 при общей сумме 538 номинаций), который 17 лет удерживал лидерство по количеству потенциальных наград. Однако, одно дело номинации, а другое — реальные награды в них.

За команду HBO играли такие проекты, как Westworld, Silicon Valley, Game of Thrones и Insecure, тогда как Netflix возлагал основные надежды на Black Mirror, Stranger Things, GLOW и The Crown. В итоге Game of Thrones принес HBO награду в основной категории «Лучший драматический сериал», тогда как лучшей комедией признали проект «The Marvelous Mrs. Maisel»от Amazon Prime Video.

В итоге, список основных победителей премии Эмми 2018 выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал / Outstanding Drama Series

The Americans

The Crown

Game of Thrones (HBO)



The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Лучший комедийный сериал / Outstanding Comedy Series

Atlanta

Barry

black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)



Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Лучший мини-сериал / Outstanding Limited Series

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)



Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

Лучшая актриса в драматическом сериале

Keri Russell, The Americans

Claire Foy, The Crown (Netflix)



Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Tatiana Maslany, Orphan Black

Evan Rachel Wood, Westworld

Лучший актер в драматическом сериале

Matthew Rhys, The Americans (FX)



Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Ed Harris, Westworld

Jeffrey Wright, Westworld

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Vanessa Kirby, The Crown

Lena Headey, Game of Thrones

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Thandie Newton, Westworld (HBO)



Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Matt Smith, The Crown

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones (HBO)



Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

Mandy Patinkin, Homeland

David Harbour, Stranger Things

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry (HBO)



Anthony Anderson, black-ish

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Ted Danson, The Good Place

William H. Macy, Shameless

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Pamela Adlon, Better Things

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace And Frankie

Issa Rae, Insecure

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)



Allison Janney, Mom

В итоге, победила дружба — и HBO и Netflix собрали ровно по 23 награды, так что выяснение вопроса, кто же из них лучше, откладывается до следующего года.

Источник: Emmy