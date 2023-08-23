Обзоры AMD Ryzen 9 7945HX3D с 3D V-Cache ─ самый быстрый мобильный CPU для игр

В сети появились обзоры игрового ноутбука ASUS ROG Scar 17 ─ первого устройства с процессором AMD семейства Ryzen X3D. Геймеры с нетерпением ждали появления процессора с технологией 3D V-Cache, и теперь появилась возможность оценить, насколько производительной оказалось это решение в мобильном сегменте. Хотя топовый 16-ядерный вариант в лице AMD Ryzen 9 7945HX3D может оказаться по карману далеко не всем.

Процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D содержит 16 вычислительных ядер на базе архитектуры Zen4 и 128 МБ памяти 3D V-Cache. В режиме Turbo Boost ядра могут достигать частоты 5,4 ГГц. Чип работает в диапазоне TDP от 55 Вт до 75 Вт. Кеш-память располагается поверх одного из чиплетов, наследуя конфигурацию процессоров серии Ryzen 7000X3D.

AMD создала специальный драйвер PPM Provision Driver и ПО 3D V-Cache Performance Optimizer, которые взаимодействуют с Windows Game Mode и определяют, какие задачи должны использовать чиплет с 3D V-Cache, а какие ─ другой. Стоит отметить, что некоторые игры не могут использовать преимущества 3D V-Cache, так что прироста частоты кадров в них не наблюдается.

Интересный нюанс заключается в уникальной конфигурации чиплета со слоем 3D V-Cache. На этот чип невозможно нанести жидкий металл. В отличие от настольной серии «Raphael» X3D, процессоры для ноутбуков серии Dragon Range лишены встроенных теплораспределителей. Следовательно, рецензенты высказывают опасения по поводу охлаждения и громкой работы вентилятора. Стоит добавить, что в оригинальном ноутбуке Scar 17, где используется процессор не из серии X3D, применяется жидкий металл.

Что касается самих обзоров, то их не слишком много. AMD и ASUS предоставили ноутбук очень ограниченному кругу обозревателей. Те счастливчики, которые смогли протестировать ASUS ROG Scar 17, считают Ryzen 9 7945HX3D лучшим процессором для игр при разрешении 1080p. Однако при разрешении QHD (конфигурация, используемая ноутбуком ROG Scar 17) наблюдается некоторое снижение производительности, ситуация не демонстрирует улучшения при разрешении 4K. Это что типично для ноутбуков, оснащенных менее мощными GPU.

К сожалению, ни один из обозревателей не смог назвать окончательную цену ноутбука Scar 17. Ожидается, что его цена превысит $3000-3500. Остается только надеяться, что в будущем AMD выпустит 8-ядерную модель X3D с более бюджетной графикой.

Источник: videocardz