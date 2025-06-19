Постер «Хищник: Дикие земли» показывает доспехи пришельца и раненую Эль Фаннинг

В преддверии Comic-Con 2025 появился постер к фильму «Хищник: Дикие земли» — фанаты видят намеки на ключевой сюжетный поворот. И, возможно, даже на пересечение со вселенной «Чужого».

На постере видно несколько интересных элементов. Например, впервые показали доспехи нового Хищника по имени Дек, а за его спиной висит травмированная Эль Фаннинг. Женщина визуально выглядит как андроид, с которого свисают тонкие трубки и внутренности. Постер напомнил культовую сцену из «Чужие» 1986 года: в ней королева ксеноморфов пополам разрывает Бишопа (Лэнс Хенриксен), который стал своеобразным эталоном «доброго андроида» в экранизациях «Чужого».

На постере особого внимания заслуживает его броня: новый визор, необычные элементы на плечах — все это отличает ее от классических костюмов расы Яутю. Возможно, дизайн намекает на новую подгруппу охотников. А маска, напоминающая модификации из «Чужой против Хищника», лишь подпитывает слухи о возможном столкновении с ксеноморфами.

Новый фильм, официально названный «Хищник: Дикие земли», снова снял Дэн Трахтенберг — режиссер приквела «Добыча». На этот раз он впервые делает Хищника не только охотником, а центральной фигурой сюжета. Главный герой прибывает на «планету смерти» Калиск после изгнания из клана. Цель Дека — доказать собственную ценность и вернуть признание Яутю.

Кроме того, ранее Трахтенберг намекал на ключевые мотивы фильма. Он делился, что вдохновлялся связью персонажей в игре Shadow of the Colossus — и здесь понятно, что дружба между Хищником и андроидом не обыденная вещь. По словам Трахтенберга, Фаннинг является «полной противоположностью» Хищнику: она многословна, чувственна и, возможно, обладает знаниями или умениями, которых не хватает ему.

Теории о намеках на третий фильм «Чужой против Хищника» подпитывает и недавний анимационный проект «Хищник: Убийца убийц», который также вышел в этом году и содержит многочисленные ссылки на вселенную Чужого. Прямого подтверждения от Трахтенберга нет, но он признал, что между персонажами Фаннинг и Дека «есть уникальная, захватывающая связь».

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Источник: IGN