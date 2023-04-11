Netflix анонсував анімаційний спіноф серіалу «Дивні дива» – брати Даффери приєднаються до проєкту як виконавчі продюсери

Майже всі подробиці про майбутній мультсеріал у всесвіті «Дивних див» Netflix все ще тримає в таємниці – окрім того факту, що його розробляє Ерік Роблс («Фанбой і Чам Чам», «Глюкотехніки») і Flying Bark Productions.

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Творці «Дивних див», брати Даффери, приєднаються до проєкту як виконавчі продюсери від компанії Upside Down Pictures, разом з Шоном Леві та Деном Коеном із 21 Laps.

«Ми завжди мріяли про «Дивні дива» у дусі суботніх ранкових мультфільмів, які ми любили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою в життя було б неймовірно. Ми вражені тим, що придумали Ерік Роблс і його команда — сценарій та художнє оформлення неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новинами! Пригоди тривають…», — йдеться у заяві братів Даффер.

Серіал «Дивні дива», що розповідає про мешканців вигаданого містечка Гокінз, ураженого паранормальними явищами, дебютував у 2016 році та майже одразу став світовим хітом. Головні ролі у шоу зіграли Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Ґейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Ноа Шнапп та інші.

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Четвертий сезон, що вийшов навесні, показав найкращий старт серед серіалів Netflix — 286,79 млн годин перегляду. А за перші 28 днів глядачі дивились «Дивні дива 4» загалом понад один мільярд годин — що стало новим рекордом для англомовних серіалів стримінгового сервісу. Четвертий сезон шоу також визнали кращим серіалом 2022 року за версією сайту IMDb.

У лютому 2022 року шоу продовжили на п’ятий і останній сезон, а у липні оголосили про створення театральної вистави «Дивні дива», яка дебютує в Лондоні. Ймовірно, п’ятий сезон серіалу буде коротшим за четвертий, а перший епізод дістане назву «Chapter One: The Crawl».

Раніше брати Даффери в ефірі подкасту Happy Sad Confused вже натякали на спіноф «Дивних див», яким займатиметься інший автор. Ця робота, за їхніми словами, на «1000%» відрізнятиметься від основного шоу і вже знайомих персонажів у ньому майже не буде. Водночас атмосфера фантастики 1980-х років, якою вирізняється оригінальне шоу, залишиться.

Даффери, за даними Variety, наразі працюють над телевізійною версією японського манґа- та аніме-серіалу «Зошит смерті», а також над серіальною адаптацією книги Стівена Кінга та Пітера Страуба «Талісман» разом з Amblin Entertainment Стівена Спілберга та Paramount Television.