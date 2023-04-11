Netflix анонсував анімаційний спіноф серіалу «Дивні дива» – брати Даффери приєднаються до проєкту як виконавчі продюсери

Майже всі подробиці про майбутній мультсеріал у всесвіті «Дивних див» Netflix все ще тримає в таємниці – окрім того факту, що його розробляє Ерік Роблс («Фанбой і Чам Чам», «Глюкотехніки») і Flying Bark Productions.
Творці «Дивних див», брати Даффери, приєднаються до проєкту як виконавчі продюсери від компанії Upside Down Pictures, разом з Шоном Леві та Деном Коеном із 21 Laps.
«Ми завжди мріяли про «Дивні дива» у дусі суботніх ранкових мультфільмів, які ми любили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою в життя було б неймовірно. Ми вражені тим, що придумали Ерік Роблс і його команда — сценарій та художнє оформлення неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новинами! Пригоди тривають…», — йдеться у заяві братів Даффер.
Серіал «Дивні дива», що розповідає про мешканців вигаданого містечка Гокінз, ураженого паранормальними явищами, дебютував у 2016 році та майже одразу став світовим хітом. Головні ролі у шоу зіграли Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Ґейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Ноа Шнапп та інші.
Четвертий сезон, що вийшов навесні, показав найкращий старт серед серіалів Netflix — 286,79 млн годин перегляду. А за перші 28 днів глядачі дивились «Дивні дива 4» загалом понад один мільярд годин — що стало новим рекордом для англомовних серіалів стримінгового сервісу. Четвертий сезон шоу також визнали кращим серіалом 2022 року за версією сайту IMDb.
У лютому 2022 року шоу продовжили на п’ятий і останній сезон, а у липні оголосили про створення театральної вистави «Дивні дива», яка дебютує в Лондоні. Ймовірно, п’ятий сезон серіалу буде коротшим за четвертий, а перший епізод дістане назву «Chapter One: The Crawl».
Раніше брати Даффери в ефірі подкасту Happy Sad Confused вже натякали на спіноф «Дивних див», яким займатиметься інший автор. Ця робота, за їхніми словами, на «1000%» відрізнятиметься від основного шоу і вже знайомих персонажів у ньому майже не буде. Водночас атмосфера фантастики 1980-х років, якою вирізняється оригінальне шоу, залишиться.
Даффери, за даними Variety, наразі працюють над телевізійною версією японського манґа- та аніме-серіалу «Зошит смерті», а також над серіальною адаптацією книги Стівена Кінга та Пітера Страуба «Талісман» разом з Amblin Entertainment Стівена Спілберга та Paramount Television.