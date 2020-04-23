«Очередь дошла до Украины»: Сегодня утром Ан-225 «Мрия» доставил крупную партию медицинских средств защиты в родную страну [видео]

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После полетов в Европу у крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» нашлось время и для родной Украины — сегодня утром транспортник приземлился в аэрпорту Гостомель, доставив из Китая крупную партию медицинских средств индивидуальной защиты.

В частности, в грузовом отсеке самолета поместилось 103 тонны груза объемом 1300 кубических метров. В состав груза вошли 12 млн медицинских масок для больниц и аптечных сетей, а также 260 тыс. защитных очков и более 100 тыс. защитных костюмов пятого уровня защиты для украинских медиков.

По данным представителя ГП «Антонов» через неделю Ан-225 «Мрия» совершит еще один рейс по заявке Украины.

Пряма трансляція посадки літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту «Київ-Антонов-2», Україна—Live broadcast of #AN225 aircraft landing at Kyiv-Antonov-2 Airport, Ukraine Опубліковано Antonov Company Середа, 22 квітня 2020 р.

Первый коммерческий рейс после полуторагодичного перерыва Ан-225 «Мрия» выполнил 14 апреля, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу. Через неделю, 19 апреля самолет привез еще 150 тонн медицинских грузов из Китая во Францию.

Также в «Авиалиниях Антонова» сообщили, что самолеты Ан-124 «Руслан» уже начали анонсированную ранее серию рейсов по доставке медицинских средств из Китая в разные города США, в том числе Орландо, Хьюстон, Вашингтон, Лос-Анджелес. Планируется, что в мае к выполнению этих рейсов присоединится и Ан-225 «Мрия».

Напомним, что спрос на грузовые авиаперевозки в мире настолько велик, что «Авиалинии Антонова» отправили в рейс крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей».

Источник: ЦТС