Спрос на грузовые авиаперевозки настолько велик, что «Авиалинии Антонова» отправили в рейс крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей»

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В связи с пандемией коронавируса спрос на грузовые авиаперевозки настолько велик, что компания «Авиалинии Антонова» решила привлечь к выполнению заказов еще один уникальный самолет, помимо Ан-225 «Мрия». Речь идет о самом большом в мире турбовинтовом самолете Ан-22 «Антей», который вчера вылетел из Гостомеля в Лейпциг в рамках программы НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

Согласно условий контракта с NSPA (NATO Support Agency), «Авиалинии Антонова» не могут разглашать информацию относительно работы по программе SALIS, однако практически наверняка речь идет о транспортировке медицинских грузов, необходимых для эффективного противодействия пандемии SARS-CoV-2.

Отметим, что до этого момента в программе SALIS под эгидой НАТО были задействованы самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» компании «Авиалинии Антонова», а сегодня к ним также присоединились два транспортных самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины, которые доставили в Румынию медицинский груз из Китая.

Для сравнения, грузоподъемность Ан-22 «Антей» составляет 60 тонн, Ан-124 «Руслан» — 150 тонн и Ан-225 «Мрия» — 250 тонн, но при перевозке одинаковых грузов, «Антей» более экономически эффективен по сравнению с «Русланом».

Напомним, Ан-22 «Антей» в свое время стал первым широкофюзеляжным самолетом и до сих пор остается самым большим турбовинтовым транспортным самолетом в мире. Самолеты данной модели производились в 1966-1976 годах, всего было выпущено 68 экземпляров, с их помощью был установлен 41 мировой рекорд.

Актуальный Ан-22 «Антей» был восстановлен для эксплуатации силами ГП «Антонов» после длительного пребывания на земле — транспортник не поднимался в небо с 2009 года и лишь в 2016 году совершил свой первый полет после модернизации.

Источник: ЦТС