Стандарт VirtualLink для подключения VR-гарнитур через USB-C приказал долго жить спустя два года после запуска

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В 2018 году NVIDIA, AMD, Microsoft, Oculus и Valve создали консорциум VirtualLink и представили одноименную спецификацию открытого отраслевого стандарта для подключения гарнитур VR к ПК и другим устройствам с использованием одного разъема USB Type-C. И вот спустя два года можно констатировать, что этот стандарт приказал долго жить.

VirtualLink работал на базе режима Alternate Mode USB-C, одновременно использующим четыре высокоскоростные линии HBR3 DisplayPort для передачи видео, канал данных USB 3.1 для поддержки камер и прочих сенсоров и линию питания, по которой можно передать до 27 Вт мощности.

Официальный сайт VirtualLink больше недоступен, а представленные на прошлой неделе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии (Ampere), как известно, лишены разъема USB Type-C, который присутствовал, среди других, в предыдущем поколении GeForce RTX 2000-й серии (Turing).

Стандарту VirtualLink, вопреки ожиданиям, так и не удалось получить широкое распространение. На сегодня его поддерживают только парочка малоизвестных гарнитур VR — XTAL и StarVR. Компания AMD за эти два года так и не выпустила видеокарты с разъемом USB Type-C, а Valve отказалась от изначальных планов по выпуску соответствующего кабеля для собственного шлема Index из-за технических сложностей и ненадежности такого подключения.

В настоящее время нет никакого другого стандарта, который потенциально мог бы заменить VirtualLink.

Источник: Videocardz