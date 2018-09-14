Одним меньше: смартфон OnePlus 6T лишится 3,5-мм аудиоразъема для наушников

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Сооснователь компании OnePlus Карл Пей заявил, что грядущий смартфон OnePlus 6T лишится 3,5-миллиметрового звукового разъёма.

«Создание отличного смартфона вовсе не означает, что в устройстве будет доступен каждый возможный компонент», — добавил Пей.

Компания провела собственное исследование и установила, что более половины владельцев смартфонов OnePlus пользуются беспроводными наушниками. Причём, это достаточно старое исследование, которое проводилось ещё накануне выпуска собственных беспроводных наушников OnePlus Bullets Wireless.

Пространство внутри корпуса смартфона, которое удастся высвободить благодаря удалению 3,5-миллиметрового разъёма, будет использовано для внедрения новых технологий. Пей намекнул на улучшенное время работы от батареи и другие дополнения, но не стал делиться подробностями.

При этом отмечается, что компания не забыла о потребителях, которые продолжают пользоваться проводными наушниками с миниджеком. В комплект поставки OnePlus 6T будет включаться переходник с USB-C на 3,5-миллиметровый разъём.

Кроме того, компания выпустила недорогие проводные наушники с интерфейсом USB-C. Новинка представляет собой модификацию Bullets V2, в которых вместо миниджека используется интерфейс USB-C. Несмотря на использование цифро-аналогового преобразователя Cirrus Logic, цена наушников останется на том же уровне $20/€20.

Источник: gsmarena