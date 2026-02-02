tradfi
Новости Кино 02.02.2026 comment views icon

Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"

Илон Маск публично раскритиковал Кристофера Нолана и его «Одиссею» за выбор темнокожей актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской / Прекрасной.


Миллиардер написал короткий комментарий, что режиссер «изменил своим принципам» в ответ на вирусный пост, который критиковал каст. Очевидно, дело не в том, что Маску не нравится внешность или таланты Нионго, речь идет об «измене» исходному материалу.


Исторически Елену описывали как «светлокожую женщину» и «блондинку», а также как «лицо, запустившее тысячи кораблей», подчеркивая ее непревзойденную красоту, которая стала катализатором Троянской войны. Следует отметить, что официально каст Нионго не был подтвержден, впервые об этом написал сайт IGN после утечки тизера. Теории предполагают, что актриса может играть как Елену, так и ее сестру Клитемнестру.

Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
Мэтт Дэймон в фильме «Одиссея»

Маск никогда лично не контактировал с Кристофером Ноланом, однако имеет связь с его братом Джонатоном. Тот в 2018 году создал короткий рекламный фильм, используя кадры запуска ракеты Falcon Heavy для компании SpaceX. Они также вместе выступали на публичных дискуссиях, посвященных технологиям и освоению космоса.

«Одиссея» Кристофера Нолана — это адаптация эпической поэмы Гомера, повествующей о тяжелом путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль взял на себя Мэтт Дэймон, а среди второстепенных персонажей компанию Нионго составили Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая и другие.

Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"

«Одиссея» станет первым в истории фильмом, полностью снятым на пленочные камеры IMAX. Общий бюджет проекта, по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает его самым дорогим в карьере Нолана. Премьера запланирована на 17 июля 2026 года.

Вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Спецпроекты
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Источник: World of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном
А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила
"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)
"Супермен видел в людях добро, а я — правду": украинский трейлер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Теперь официально: Marvel показала первый тизер "Мстители: Судный день"
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
На Disney+ вышел сериал "Чудо-человек": сразу 8 эпизодов и идеальные отзывы зрителей
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить