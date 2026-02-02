Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"

Илон Маск публично раскритиковал Кристофера Нолана и его «Одиссею» за выбор темнокожей актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской / Прекрасной.





Миллиардер написал короткий комментарий, что режиссер «изменил своим принципам» в ответ на вирусный пост, который критиковал каст. Очевидно, дело не в том, что Маску не нравится внешность или таланты Нионго, речь идет об «измене» исходному материалу.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026





Исторически Елену описывали как «светлокожую женщину» и «блондинку», а также как «лицо, запустившее тысячи кораблей», подчеркивая ее непревзойденную красоту, которая стала катализатором Троянской войны. Следует отметить, что официально каст Нионго не был подтвержден, впервые об этом написал сайт IGN после утечки тизера. Теории предполагают, что актриса может играть как Елену, так и ее сестру Клитемнестру.

Маск никогда лично не контактировал с Кристофером Ноланом, однако имеет связь с его братом Джонатоном. Тот в 2018 году создал короткий рекламный фильм, используя кадры запуска ракеты Falcon Heavy для компании SpaceX. Они также вместе выступали на публичных дискуссиях, посвященных технологиям и освоению космоса.

«Одиссея» Кристофера Нолана — это адаптация эпической поэмы Гомера, повествующей о тяжелом путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль взял на себя Мэтт Дэймон, а среди второстепенных персонажей компанию Нионго составили Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая и другие.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Одиссея» станет первым в истории фильмом, полностью снятым на пленочные камеры IMAX. Общий бюджет проекта, по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает его самым дорогим в карьере Нолана. Премьера запланирована на 17 июля 2026 года.

Источник: World of Reel