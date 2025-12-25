Новости Кино 25.12.2025 comment views icon

Трейлер "Одиссеи" Нолана собрал 121,4 млн просмотров за сутки — вдвое больше, чем "Оппенгеймер"

Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах

Кристофер Нолан побил собственный рекорд с первым трейлером «Одиссеи» — за 24 часа видео собрало более 121, 4 млн просмотров в TikTok, YouTube, Facebook, Instagram и X. Для сравнения: предыдущая работа режиссера, оскароносный «Оппенгеймер», получила около 50 млн просмотров за то же время.

Есть рекорд и для студии: «Одиссея» принесла Universal самый популярный трейлер в 2025 году. Хотя по сравнению с новинками других кинопроизводителей, он лишь восьмой.

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана

По данным аналитической компании WaveMetrix, примерно 27% просмотров поступили с TikTok, 26% — с YouTube, на Facebook пришелся 21%, на Instagram — 18%, а на X — 10%. Ожидаемо, наряду с большим количеством положительных комментариев были и критики, которые сетовали на историческую неправдивость: в частности в том, что касалось шлема Агамемнона; циклопы в этом же случае никого не расстроили.

«Одиссея» — это адаптация эпической поэмы Гомера, повествующей о тяжелом путешествии одноименного царя Итаки домой после Троянской войны. В главных ролях появляется Мэтт Дэймон, Том Холланд и Энн Хэттеуэй наряду с Зендеей, Шарлиз Терон, Робертом Паттинсоном и другими.

Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"

Фильм станет первым в истории кино, полностью снятым на пленочные камеры IMAX, и, по слухам, самым дорогим в карьере Нолана с бюджетом в более $250 млн. Премьеру «Одиссеи» ожидаем в кинотеатрах 17 июля 2026 года.

«Ми першими обрали дату»: Warner Bros. відмовилась перенести «Дюна 3» через реліз «Месників», фільми вийдуть в один день

