Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана

В «Одиссее» Мэтт Дэймон взял на себя главную роль, которая среди прочих усилий требовала от актера существенных изменений во внешности.

В новом интервью Дэймон рассказал, что был вынужден отрастить бороду и носить ее в течение года съемок, однако главным его физическим изменением стало похудение до школьного веса — с 90 до 75 кг.

«Я носил бороду около года и был в действительно хорошей форме. Сильно похудел. Кристофер Нолан хотел, чтобы я был стройным, но сильным», — рассказывает актер.

Деймон взвешенно подошел к похудению и консультировался с врачом, который разработал для него специальную диету. Главное — исключение глютена.

«Я в основном весил в диапазоне от 84 до 91 кг, а весь этот фильм снимал в весе 75 кг. Я не был таким легким со времен старшей школы. Но для этого понадобилось много тренировок и очень строгая диета».

После съемок «Одиссеи» Дэймон так и не вернул глютен в свои приемы пищи.

«Я полностью отказался от глютена и даже нашел безглютеновое пиво. Я настолько отвык, что не могу даже сказать — вкусный он или нет. Так что это хороший знак».

«Одиссею», адаптирующую эпическую поэму Гомера, написал и срежиссировал Кристофер Нолан, а главные роли, кроме Деймона, взяли на себя Энн Хэттэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая и другие.

Это первый в истории фильм полностью снятый на пленочные камеры IMAX, в результате чего актеры испытывали определенные трудности. Громоздкая и шумная техника делает невозможным съемки крупных планов, а сам Дэймон сравнивал начальную работу с «блендером, который крошит кусочки еды вам в лицо». К счастью, решение нашлось и в IMAX специально для Нолана разработали специальные бесшумные версии камер.

«Они построили гигантскую штуку вокруг IMAX для сцен диалогов и систему зеркал, чтобы линия глаз была близко к камере, и ты мог разговаривать с другим актером. Сколько работы было потрачено на то, чтобы выяснить, как это сделать, потому что он хотел сделать 100-процентный IMAX, и он это сделал!», — вспоминает Дэймон.

Всего за 91 день съемок было использовано более 600 км пленки, причем лишь ее стоимость оценивается в $3 млн. Общий бюджет фильма, по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает проект самым дорогим в карьере режиссера.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года.

Вышел первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Источник: IGN, Deadline

arrow left
arrow right
