Официально: Microsoft не работает над «стриминговой» консолью Xbox, так как считает, что ее время еще не пришло





В начале лета мы написали о том, что Microsoft отказалась от выпуска «стриминговой» консоли Xbox Lockhart для сервиса XCloud, чтобы сосредоточиться на Xbox Project Scarlett. Теперь эту информацию официально подтвердил глава подразделения Xbox Фил Спенсер.

Во время общения с журналистами он сказал, что его команда «сейчас не работает над консолью, предназначенной только для стриминга игр», а вместо этого оптимизирует грядущую фирменную облачную платформой, которая обеспечит поддержку стриминга на смартфонах.

Спенсер отметил, что облачный гейминг по-прежнему остается одним из направлений, в котором движется индустрия и рано или поздно выпуск подобного устройства станет неизбежным. Однако это вовсе не означает, что у Microsoft уже есть планы полностью отказаться от загружаемых игр или игр на дисках.

«Вокруг нас больше вычислительных устройств, чем когда-либо, будь то ваш смартфон, Surface Hub или Xbox. Мир, в котором вычислительных устройств уже нет, а весь контент исходит из облака — этот вовсе не тот мир, в котором мы живем сегодня. И я не думаю, что кто-то должен говорить вам, что [в современных стриминговых устройствах] нет никакого лага.» — сказал Фил Спенсер.

Руководитель подразделения Xbox особо подчеркнул, что одной из главных проблем на пути внедрения стриминговых сервисов выступает задержка между действиями пользователя и реакцией игры, обусловленная необходимостью передачи данных на сервер.

Напомним, что Microsoft собирается запустить свою стриминговую платформу xCloud уже в октябре текущего года, на старте пользователи смогут поиграть в одну из 3500 игр, при этом их разработчикам не понадобится вносить изменения в уже вышедшие игры.

Ранее предполагалось, что в 2020 году Microsoft выпустит сразу две консоли следующего поколения — новую Xbox Scarlett и дешевую стриминговую версию для сервиса XCloud. Теперь же речь идет только об одной, но очень быстрой модели, которая обеспечит четырехкратный прирост производительности и обратную совместимость с существующими играми.

Источник: Engadget