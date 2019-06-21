Слухи: Microsoft отказалась от выпуска «стриминговой» консоли Xbox Lockhart для сервиса XCloud, чтобы сосредоточиться на Xbox Project Scarlett





В середине прошлого года появилась информация, что Microsoft работает сразу над двумя консолями следующего поколения — обновленной Xbox Scarlett и дешевой стриминговой версией Xbox Lockhart для сервиса XCloud. Как вы знаете, разработчики уже раскрыли ряд деталей о модели Xbox Project Scarlett на E3 2019, но ни слова не сказали о второй «облачной» модели. По слухам, компания полностью отказалась от идеи выпустить сразу две новые консоли и сосредоточилась на подготовке к релизу единственной версии.

Информацию косвенно подтвердили представители Microsoft, заявив, что в 2020 году выйдет новая консоль (в единственном числе), а упоминание двух новых консолей относится к будущей Project Scarlett и уже вышедшей «бездисковой» Xbox One S All-Digital Edition. По данным инсайдеров, решение об отказе от «облачной» консоли было принято несколько недель назад, при этом речь идет не о полном отказе, а о переносе релиза дешевой версии на более поздние сроки.

По мнению инсайдеров, на решение могла повлиять путаница в технических требованиях для новых игр, так как разработчики были вынуждены подстраивать минимальные требования под версию Lockhart, а максимальные — под версию Scarlett. В итоге, более дешевой версии уделялось больше внимания, при этом новые игры могли не получать максимального качества графики, чтобы вписаться в требования дешевой консоли. На этот шаг Microsoft идти не захотела, так как критика качества графики в самом начале продаж могла весьма негативно отобразиться на этих самых продажах.

Также одной из причиной отказа (или переноса релиза) от стриминговой версии могла стать текущая ситуация с облачным сервисом XCloud. Несмотря на прошлогодний анонс, обещание запустить публичное бета-тестирование в 2019 году и громкое заявление о потенциальной поддержке 3500 игр, сервис все еще активно разрабатывается, так что выпуск консоли специально для него действительно может оказаться преждевременным.

Источник: The Verge