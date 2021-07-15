Netflix наняла бывшего руководителя EA Mobile и Facebook для развития собственного видеоигрового направления





В конце мая сразу несколько крупных СМИ написали о планах Netflix заняться видеоиграми и запустить в 2022 году подписку наподобие Apple Arcade. Теперь же Bloomberg узнал, что крупнейший в мире онлайн-кинотеатр нанял именитого топ-менеджера Майка Верду, работавшего в Electronic Arts, Zynga, Atari и Facebook, на должность руководителя новообразованного видеоигрового направления.

В Netflix подтвердили, что Верду занял должность вице-президента по развитию игрового направления. Он будет будет подчиняться напрямую главному операционному директору Грегу Питерсу. В Facebook, которая являлась последним местом работы Майка Верду, топ-менеджер занимал должность вице-президента и отвечал за работу с разработчиками игр и контента для VR-гарнитур Oculus.

По данным Bloomberg, Netflix планирует добавить видеоигры в 2022 году в существующее планы без дополнительной платы — они появятся прямо внутри онлайн-кинотеатра в качестве нового раздела по аналогии с документальными фильмами или cтендап-шоу.

На фоне новостей о присоединении Майка Верду к Netflix акции компании на завершении торгов 14 июля выросли на 3,3%, до 566 долларов за одну ценную бумагу. В Netflix пока публично не комментировали планы касательно выхода в игровую индустрию. Но игры потенциально могут стать весомым аргументом для новых клиентов и козырем в противостоянии с основными конкурентами (Disney+, HBO Max, Paramount+ и другими).