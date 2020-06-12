Официально: Xiaomi представит международную версию фитнес-браслета Mi Band 5 уже в июле, она получит название Mi Smart Band 5 и (скорее всего) поддержку NFC-платежей





Вчера компания Xiaomi представила новое поколение фитнес-браслета Mi Band 5, который получил ряд полезных улучшений, включая крупный экран, более точный датчик пульса и новую конструкцию зарядного устройства. Однако один из самых важных вопросов остался без ответа. Будет ли NFC-версия браслета работать с платежными системами, популярными за пределами Китая? Ответ на этот вопрос мы получим уже в следующем месяце, когда Xiaomi проведет презентацию международной версии браслета Xiaomi Mi Smart Band 5.

В официальном twitter компании Xiaomi появилось сообщение о том, что анонс этой версии состоится «раньше, чем все ожидают» — уже в следующем месяце. Конкретная дата пока не называется, однако то, что это произойдет уже в июле, не может не радовать.

Напомним, что встроенный в китайскую версию браслета Xiaomi Mi Band 5 NFC-модуль поддерживает местные системы оплаты AliPay и UnionPay. За пределами Китая данная функциональность не работает.

А вот международная версия браслета с NFC-модулем все же может получить возможность оплаты покупок и сервисов с помощью платежных карт, причем это может быть как поддержка сервисов GPay (менее вероятно), так и вариант с добавлением карт Mastercard в приложение MiFit (более вероятно), который используется в обновленном Xiaomi Mi Band 4 (MGW4059RU).

Таким образом, уже в июле мы узнаем о том, можно ли будет пользоваться новым браслетом Xiaomi Mi Smart Band 5 как платежным средством в Украине.

Источник: Xiaomi