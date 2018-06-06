Официально представлен смартфон Moto Z3 Play, цена комплекта с Battery Mod составит $499

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В рамках бренда Motorola представлен новый смартфон Moto Z3 Play, позволяющий использовать дополнительные аксессуары Moto Mods. С их помощью можно расширить функциональные возможности устройства.

В смартфоне Moto Z3 Play используется металлическая центральная рамка, а лицевая и задняя панели покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3. Новинка имеет сходные размеры с предыдущими моделями Z и Z2, но содержит более высокий 6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ 2160х1080 точек. Рамки дисплея уменьшены по сравнению с предыдущими версиями, в связи с этим сканер отпечатков пальцев перемещён на боковую грань.

Смартфон Moto Z3 Play оснащён процессором Snapdragon 636 (8 вычислительных ядер Kryo 260 + GPU Adreno 509), оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 32 или 64 ГБ. На задней панели доступен двойной модуль камеры. Он включает 12-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор. Камера дополнена автофокусом Dual-Pixel и двухтоновой LED вспышкой. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера, которая лишилась LED вспышки, доступной в предыдущей модели. Вместо неё для подсветки можно использовать дисплей. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч, поддерживается быстрая зарядка TurboPower с передачей 15 Вт энергии. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8 Oreo.

Смартфон Moto Z3 Play уже поступил в продажу в Бразилии. В скором времени, на протяжении нескольких недель, его можно будет купить и в других странах. В США комплект с Battery Mod будет стоить $499. Более подробные сведения о доступности и цене новинки будут объёвлены дополнительно.

Источник: GSMArena