Продвинутая версия смартфона Samsung Galaxy S10 5G (Beyond X) получит АКБ емкостью 5000 мА·ч, а складной Galaxy F — 6200 мА·ч

Голландский ресурс GalaxyClub.nl поведал новые и довольно интересные подробности касательно будущих флагманских смартфонов Samsung — складной модели Galaxy F с гибким экраном и старшей версии с поддержкой сетей пятого поколения Galaxy S10 5G (Beyond X). Раздобытые источником сведения раскрывают емкость АКБ грядущих новинок. И она впечатляет.

Для начала напомним, что кроме дополнительной версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в семействе флагманских смартфонов Galaxy S10 ожидается три основные модели — Galaxy S10 Lite/S10 E (Beyond 0), Galaxy S10 (Beyond 1) и Galaxy S10+ (Beyond 2). По предварительным данным, емкость АКБ для этих моделей составит соответственно 3100, 3000 мА·ч и 4000 мА·ч.

Что касается самой продвинутой версии Galaxy S10+ с изогнутым экраном диагональю 6,7 дюйма (модельный номер — SM-G977), здесь емкость аккумулятора достигнет впечатляющих 5000 мА·ч.

Наконец, складной Galaxy F с гибким экраном Infinity Flex Display диагональю 7,3 дюйма в разложенном состоянии, который ожидается в марте 2019 года, разработчики планируют оснастить аккумулятором емкостью целых 6200 мА·ч! То есть, Galaxy F, по сути, получит две батареи Galaxy S10 Lite.

На днях профильные ресурсы писали, что Samsung демонстрировала прототип устройства на CES 2019, но мероприятие проходило для узкого круга лиц за закрытыми дверями. Так что узнать о том, что изменилось в устройстве с момента первого анонса в прошлом году, нам, похоже, не судьба.

Смартфоны Galaxy S10 будут оснащаться однокристальными системами Snapdragon 855 и Exynos 9820 в зависимости от региона и повышенная емкость АКБ в старших моделях позволяет надеяться на впечатляющую автономность устройств.

Напомним, недавно нам представлялась возможность оценить живое фото смартфона Galaxy S10 (Beyond 1) с небольшим точечным вырезом под фронтальную камеру в экране.

Если верить Ice Univerce, мероприятие Samsung Unpacked, где будет представлена линейка флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, состоится 20 февраля в Сан-Франциско.

Источник: GalaxyClub.nl