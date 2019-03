Официально: В США стоимость электромобиля Nissan Leaf Plus с батареей на 62 кВтч стартует с отметки $36,5 тыс. (на $1,5 тыс. дороже, чем Tesla Model 3)

Как вы помните, в начале года на CES 2019 японский автопроизводитель Nissan представил «дальнобойную» версию электромобиля Nissan Leaf e+ (Leaf Plus). В момент анонса были объявлены только европейские и японские цены на новинку, однако теперь наконец компания озвучила и стоимость основных конфигураций на рынке США, где продажи стартуют уже в конце текущего месяца.

Итак, стоимость начальной версии Nissan Leaf S PLUS составит $36,550, «средней» SV PLUS — $38,510 и топовой SL PLUS — $42,550. Все три версии оснащаются одинаковыми электродвигателями и батареей, разница заключается исключительно в дополнительном оснащении и отделке салона.

Отметим, что Nissan Leaf Plus получил электродвигатель с мощностью 160 кВт (200 л.с.) и крутящим моментом 340 Нм, что позволяет разгоняться в диапазоне с 80 км/ч до 120 км/ч на 13% быстрее, чем обычная версия с двигателем на 110 кВт (150 л.с.) / 320 Нм. Максимальная скорость увеличилась примерно на 10%, а скорость разгона до 100 км/ч составляет чуть более 6 секунд.

Новый блок батарей с емкостью 62 кВтч (у предшественника — 40 кВтч) позволяет рассчитывать на запас хода 458 км (WLTC) / 226 миль (EPA) / 570 км (JC08) / 385 км (WLTP). Новая версия электромобиля также поддерживает скоростную зарядку CHAdeMO с мощностью 70 кВт (100 кВт в пике).

Напомним, что стоимость Nissan Leaf e+ в Японии стартует с отметки ¥4,162,320 ($38,200), а в Европе — с отметки €45,500. Также не можем не упомянуть, что после недавнего снижения стоимости, электромобиль Tesla Model 3 в базовой комплектации можно приобрести на $1,55 тыс. дешевле — всего за $35,0 тыс.

Источник: Nissan