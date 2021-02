Около 30 000 компьютеров Mac оказались заражены новым вредоносным ПО

Вопреки популярному стереотипу, что операционная система от Apple лишена вирусов, это все же не так. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о том, что появились первые вирусы, оптимизированные под ARM-процессоры Apple M1. Теперь же сообщается еще об одном вредоносном ПО, которое было замечено как на устройствах с M1, так и на девайсах с процессорами Intel.

Исследователи в сфере информационной безопасности из Malwarebytes и Red Canary обнаружили таинственное ПО Silver Sparrow примерно на 30000 компьютеров Mac. Вирус использует JavaScript API установщика macOS, чтобы выполнять команды. Впрочем, специалистам пока не удалось разобраться какой именно вред он несет девайсам. Более того, вирус имеет механизм самоуничтожения, который заметает следы его существования.

Despite the missing payload, Silver Sparrow's forward-looking M1 chip compatibility, global reach, relatively high infection rate, and operational maturity suggest Silver Sparrow is a reasonably serious threat.

