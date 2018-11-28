OLED телевизоры LG модельного ряда 2019 года получат улучшенный процессор Alpha 9

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Несмотря на то, что до выставки CES 2019 осталось ещё больше месяца, компания LG уже начала делиться информацией о своей линейке телевизоров модельного ряда 2019 года.

Как отмечает LG, для новых телевизоров был разработан новый производительный процессор Alpha 9 второго поколения (α9 Gen 2). Он призван обеспечить реалистичное качество, отличную чёткость и глубину изображения, а также насыщенность цветов. Ключевой особенностью новинки является поддержка четырехступенчатого процесса снижения шума. В других подобных телевизионных процессорах применяет двухступенчатый процесс улучшения качества видео.

Также в процессоре Alpha 9 второго поколения реализована поддержка видео с высокой частотой кадров (HFR – high frame rate) – 120 кадров в секунду.

Дополнительно упоминается улучшенный алгоритм цветокоррекции, призванный обеспечить естественную цветопередачу.

Сообщается, что процессор Alpha 9 второго поколения будет устанавливаться в OLED телевизорах LG модельного ряда 2019 года. Как ожидается, эти устройства будут демонстрироваться во время проведения выставки CES 2019 в начале января.

Источник: LG