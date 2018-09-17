OLX опубликовал рейтинг наиболее популярных в Украине брендов ноутбуков, планшетов и ридеров [инфографика]

Сервис OLX опубликовал список наиболее популярных у украинских пользователей ноутбуков, планшетов и электронных книг. По данным компании, из более чем 40 брендов ноутбуков украинцы чаще всего выбирали ASUS и HP, а модели Apple не вошли даже в Топ-5. Зато iPad стал самым продаваемым планшетом первого полугодия 2018, а PocketBook смог обогнать Amazon Kindle.

Исследование GfK показало — в интернете украинцы в основном приобретают электронику. На эту категорию товаров приходится 50% от всех покупок в сети. Это подтверждается и данными OLX, на этой площадке также чаще всего покупают именно электронику. Так, за последний год там приобрели более 3 млн электронных товаров. Данный результат не должен удивлять, так как в среднем у каждого украинского онлайн-шоппера в распоряжении находится 3-4 девайса, при этом как правило, в этот набор входят ноутбук, планшет и электронная книга.

По данным OLX в ноутбуках предпочтения украинцев довольно разнообразны и явного фаворита здесь нет. Чаще всего и примерно в равном количестве (18% пользователей) покупают ASUS и HP. Чуть меньше, 16%, приходится на Lenovo. Лэптопы Acer используют около 13% онлайн-покупателей. Dell замкнули пятерку с результатом в 9% и не оставили шансов Apple и другим брендам попасть в топ самых продаваемых ноутбуков этого года.

Топ 5 брендов ноутбуков 2018:

ASUS — 18% HP — 18% Lenovo — 16% Acer — 13% Dell — 9%

В рейтинге наибоее популярных брендов планшетов доминируют Apple и Samsung, среди обладателей данных девайсов оказалось 25% фанатов iPad и почти 15% любителей семейства Tab. 11% приобрели себе ASUS, а 10% сделали выбор в пользу планшетов Lenovo. Со своей бюджетной ценовой политикой в рейтинг планшетов также попал Prestigio.

Топ 5 брендов планшетов 2018:

Apple — 25% Samsung — 15% ASUS — 11% Lenovo — 10% Prestigio — 3%

И, наконец, судя по статистике OLX, PocketBook забрал на себя 40% всех покупок в данном сегменте. Немалая доля продаж пришлась и на Amazon Kindle — 28% украинцев ходят с ридерами данной компании. Читалки Nook, Sony и Wexler также пользуются спросом у украинцев, но явно уступают двум первым фаворитам.

Топ 5 брендов электронных книг 2018:

PocketBook — 39% Kindle — 28% Nook — 8% Sony — 7% Wexler — 3%

Напомним, что недавно OLX опубликовал Топ 10 наиболее популярных смартфонов, где в лидерах оказались Apple, Samsung и Meizu.

Источник: OLX