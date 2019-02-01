Омелян: В 2019 году «Укрзалізниця» сосредоточится на сообщении с ЕС, планируется запустить поезда в Германию и Словакию

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о планах развития автодорожной, железнодорожной, морской и почтовой отраслей в 2019 году.

Комментируя перспективы развития железнодорожной отрасли в Украине, Владимир Омелян отметил, что в прошлом году «Укрзалізниця» наконец начала свою реформу, и уже заметны позитивные изменения, которые происходят как в корпоративном управлении, так и в наведении порядка в сфере закупок, улучшении пассажирского, грузового сообщения.

«Также мы планируем ввести поезда сообщением Киев-Берлин и Мукачево-Кошице в этом году. Мы продолжаем свою политику расширения транспортного сообщения с ЕС», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О перспективах дальнейшего развития компании «Укрзалізниця» рассказал и её глава Евгений Кравцов. Он заявил, что уже разработана Стратегия развития АО «Укрзалізниця» до 2023 года и передал документ министру.

Он отметил, что нужно сконцентрировать усилия на объединении Украины с ЕС еврорельсами. Таким образом планируется объединить маршрут Львов-Киев-Одесса.

«Это то, с чего начнётся скоростное пассажирское и контейнерное движение, и даст возможность бизнесу и обычным клиентам «Укрзалізницяі» пользоваться преимуществами современного транспорта», — подчеркнул Владимир Омелян.

Также он добавил, что «Укрзалізниця» вместе с КГГА должна проработать вопрос пригородного сообщения и развития вокзала Киева:

«Совместно с мэром Киева мы договорилась в рамках рабочей группы обработать не только вопрос пригородного сообщения, но и вопросы развития общественного пространства вокруг центрального киевского вокзала. Мы убеждены, что это может быть визитной карточкой города, и мы убеждены, что за счёт этого мы создадим ещё один деловой или транспортный центр украинской столицы. Эта работа уже началась и я надеюсь, что через несколько недель мы сможем представить её результаты общественности. Мы также не исключаем, что центральный киевский вокзал будет одним из первых пилотов по концессии».

Источник: Министерство инфраструктуры Украины