OnePlus представила свои первые телевизоры с QLED-экранами, поддержкой 4K HDR и Android TV, а также анонсировала платёжный сервис OnePlus Pay

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Одновременно с флагманским смартфоном OnePlus 7T компания OnePlus представила свой первый телевизор диагональю 55 дюймов с матрицей QLED VA и поддержкой 4K HDR, который будет доступен в двух модификациях: Q1 и Q1 Pro.

Телевизор имеет тонкие рамки (7 мм), что позволило добиться площади экрана 95%. Снизу по всей длине размещён саундбар с восемью (модель Q1 Pro) или четырьмя (модель Q1) широкополосными динамиками суммарной мощностью 50 Вт и поддержкой Dolby Atmos. Конструкция акустической системы выполнена таким образом, что она выдвигаться из нижней части телевизора.

OnePlus TV отвечает высоким стандартам качества изображения: DCI-P3 96% и 120% NTSC, технология Dolby Vision HDR и оптимизация изображения благодаря специальному процессору Gamma Color Magic. Телевизор оснащён полным набором необходимых беспроводных и проводных интерфейсов: четыре HDMI, USB 2.0, USB 3.0 и USB Type-C, AV, оптический выход, Wi-Fi 802.11ac 5-ГГц и Bluetooth 5.0.

Управление телевизором осуществляется с помощью штатного пульта, выполненного из алюминия и напоминающего пульт Apple TV. Он оснащён микрофоном, имеет многофункциональную кнопку для навигации в Android TV и кнопку вызова голосового ассистента Google Assistant. OnePlus также предлагает приложение Connect, которое позволяет подключить к телевизору любой Android-смартфон по Wi-Fi и использовать его в качестве пульта дистанционного управления. Наряду с этим, устройство поставляется с приложением OxygenPlay для поиска видеоконтента с различных источников. В Индии OnePlus сотрудничает с такими сервисами, как Amazon Prime Video, Eros Now, Hungama, Jio Cinema и Zee 5.

OnePlus TV Q1 и Q1 Pro появится в продаже на индийском рынке по цене 69 900 и 99 900 рупий соответственно. Это примерно $985 и $1410. Информации о том, будет ли телевизор доступен за пределами Индии, пока нет.

Помимо смартфона и телевизора, компания также анонсировала платёжный сервис OnePlus Pay, который должен запуститься в следующем году. Судя по всему, он станет альтернативой Google Pay и Samsung Pay, но на текущий момент нет информации о том, как и где он будет работать.

Источники: TNW и Gsm Arena