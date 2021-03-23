OnePlus представила свои первые умные часы OnePlus Watch с двухнедельной автономностью и ценником $159





На сегодняшней мероприятии помимо флагманского смартфона OnePlus 9 компания представила свои первые умные часы OnePlus Watch с интересным набором характеристик и ценником $159.

Новинка отличается классическим «круглым» дизайном корпуса, который выполнен из нержавеющей стали 316L в серебристом или черном цвете с защитой от влаги IP68. Круглый 1,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454×454 точек (326 ppi) прикрыт прочным сапфировым стеклом. Для управления используется сенсорный экран и пара миниатюрных кнопок на правой боковине корпуса. Габариты корпуса составляют 46,4×46,4mm×10,9 мм, вес без ремешка — 45 грамм, с ремешком — 76 грамм.

Часы OnePlus Watch получили 1 ГБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти, встроенный микрофон и динамик. В устройстве есть модули Wi-Fi, Bluetooth (BT5.0，BLE/BR/EDR) и GPS, но нет 4G-модуля, поэтому осуществлять звонки можно только с помощью смартфона-компаньона. Фирменная система зарядки OnePlus Warp Charge обеспечивает до недели работы от 20 минут зарядки. От полной зарядки батареи на 402 мАч часы OnePlus Watch способны проработать до двух недель, а при более активном режиме использования — до одной недели.

Новинка поддерживает 110 различных видов фитнес-активностей, при этом умеет самостоятельно определять начало и конец тренировки. Во время тренировки можно слушать музыку из внутренней памяти часов (туда помещается до 500 песен) с помощью беспроводных наушников и без помощи смартфона. Помимо пульса часы умеют определять уровень стресса, качество сна и даже степень насыщения крови кислородом (сатурацию).

Самая большая проблема для активных пользователей заключается в том, что OnePlus Watch построены на собственной программной платформе типа RTOS (Real-Time Operating System), а не используют более популярную и универсальную Wear OS от Google. Тем не менее, часы могут подключаться к любым Android-смартфонам (Android 6.0 и выше), а приложение-компаньон для смартфонов iPhone обещают представить несколько позже. Помимо вывода уведомлений от смартфона, часы могут выступать пультом дистанционного управления для телевизоров OnePlus TV (если часы определят, что во время просмотра ТВ владелец заснул, то телевизор выключится самостоятельно).

Помимо стандартной версии OnePlus Watch со стальным корпусом компания также будет предлагать лимитированную версию Cobalt Limited Edition из сверхтвердого кобальтового сплава. Однако пока ни стоимость, ни дата начала продаж этой версии не озвучиваются. Стандартная версия поступит в продажу с 14 апреля 2021 года по цене $159.

Источник: The Verge, OnePlus