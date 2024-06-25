Онкобольной? На выход. Иск к Mozilla из-за отстранения работоспособного CPO с меланомой в борьбе за должность CEO компании

В июне против корпорации Mozilla и трех ее руководителей был подан иск в США относительно вероятной дискриминации человека с ограниченными возможностями и мести, направленных против директора по продуктам (CPO) Стива Тейшейры. Согласно жалобе, поданной в Высший суд округа Кинг в штате Вашингтон, Тейшейра был выдвинут на должность генерального директора (CEO) Mozilla, когда ему диагностировали глазную меланому 3 октября 2023 года. Тейшейра взял медицинский отпуск для лечения рака с 30 октября 2023 года по 1 февраля 2024 года.

«Сразу после его возвращения Mozilla начала кампанию за понижение в должности или увольнение господина Тейшейры, ссылаясь на безосновательные беспокойства и предположения относительно его возможностей как человека, больного раком. Временно исполняющая обязанности главного исполнительного директора Лаура Чемберс и главный директор по персоналу Дани Чехак четко выразили господину Тейшейре: он не мог продолжать работать как директор по продуктам, и не мог продолжать работать как сотрудник Mozilla после 2024 года — из-за его диагноза», — говорится в жалобе.

Жалоба направлена против Чемберс и Чехак, а также Митчелл Бейкер, бывшей CEO Mozilla, которая ушла в отставку в феврале и объявила Чемберс своей преемницей.

«Господин Тейшейра с энтузиазмом возобновил свою важную роль после лечения, но Mozilla не хотела терпеть руководителя, больного раком», — сказала Эми Кангас Александер, адвокат юридической фирмы Stokes Lawrence, которая представляет интересы истца.

«Когда г-н Тейшейра отказался быть маргинализированным из-за ограниченных возможностей, Mozilla отомстила и отправила его в отпуск против его воли. Mozilla отстранила г-на Тейшейру именно в тот момент, когда ему нужно подготовить свою семью к возможности будущего без него».

В жалобе утверждается, что Тейшейра, назначенный в августе 2022 года, помог остановить десятилетний упадок браузера Firefox, который приносит около 90% дохода Mozilla и является единственным прибыльным продуктом компании. Кроме того, ему приписывают развитие рекламного бизнеса Mozilla и возможностей искусственного интеллекта, а также уменьшение инвестиций в затратный сервис Pocket.

Эти и другие успехи, как утверждается, привели к разговору в сентябре 2023 года, когда Бейкер очертила план относительно того, как Тейшейра станет генеральным директором. Затем он взял отпуск по состоянию здоровья, и прежде чем он мог вернуться, как говорится в жалобе, Чемберс была назначена временным CEO, а Бейкер была отстранена на должность исполнительного председателя совета директоров. Она говорит, что это было ее решение.

«Решение правления уволить госпожу Бейкер было настолько внезапным, что они не начали искать преемника, в результате чего одного из членов правления, госпожу Чемберс, назначили временным генеральным директором», — говорится в жалобе.

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Утверждается, что в тот день, когда Тейшейра вернулся на работу, ему поручили уволить 50 человек из компании, 40 из которых работали в его организации MozProd. Он поднял вопрос о плане увольнения, но обнаружил, что Чехак запретила его подчиненным готовить документ о логике и критериях отбора для увольнения. Дальнейшие разногласия с Чехак заставили Тейшейру обжаловать увольнение.

«У г-на Тейшейры были этические опасения по поводу увольнений, поскольку они были в основном мотивированы желанием увеличить норму прибыли в Mozilla, которая уже работала с прибылью. Г-н Тейшейра считал, что это противоречит ценностям Mozilla, которые декларируются на сайте компании: «Нас поддерживает некоммерческая организация, что означает, что мы ставим во главу угла интересы людей, а не корпоративные прибыли», — утверждается в жалобе.

Разногласия Тейшейры с руководством продолжались, что привело к уменьшению его бонусов после отрицательных результатов проверки эффективности в марте 2024 года.

Примерно в то время, говорится в жалобе, Чемберс предложила Тейшейре перейти на другую должность, чтобы освободить время для лечения рака». К тому времени он уже не получал регулярного лечения. В следующем месяце Тейшейра сказал Чемберс, что у него был диагностирован рак печени четвертой стадии, и ему нужно будет пройти дополнительное лечение. После этого Чемберс предложила перевести Тейшейру на новую должность старшего вице-президента по технологической стратегии, где он мог бы работать до конца 2024 года. Это привело бы к сокращению зарплаты на 40%, — Тейшейра отказался от понижения.

После сообщения Чемберс прямым подчиненным Тейшейры о необходимости приспособиться к его проблемам со здоровьем (разглашение которых, как утверждается, было сделано без согласия), Тейшейра написал Чехак 25 апреля:

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«Стало очевидно, что Mozilla просто неудобно продолжать использовать меня в качестве CPO, потому что я болен раком. Это единственная причина, по которой Правление и Лаура пытаются подтолкнуть меня к меньшей роли с сокращенной оплатой в очевидной надежде, что я спокойно уйду».

В ответ на эту ноту Тейшейре был поставлен ультиматум с тремя вариантами: принять новую роль и начать работу, принять новую роль и взять длительный отпуск или «не принять эту роль и перейти к разговору о разрыве». 23 мая 2024 года Mozilla отправила Тейшейру в административный отпуск и передала его подчиненных другим руководителям. Он до сих пор указан на веб-сайте Mozilla как CPO.

В иске утверждается, что Тейшейра не намеревался прекращать работу ни до, ни после установления диагноза. Причина, почему ему нужно продолжать работать, заключается в том, чтобы содержать свою семью, включая взрослую дочь с ограниченными возможностями и жену, которая отказалась от других карьерных возможностей ради ухода за дочерью.

«Диагноз рака господина Тейшейры делает его потребность продолжать работу на руководящей должности острее, для того, чтобы накопить достаточные средства, чтобы содержать свою жену и дочь, если продолжительность его жизни когда-то в будущем сократится», — говорится в иске.

В жалобе против Mozilla и ее руководителей утверждается о нарушении Закона Вашингтона против дискриминации (WLAD) на основе ограниченных возможностей; месть и разглашение информации о здоровье; диффамация; нарушение федерального Закона о семейных и медицинских отпусках (FMLA); Закона штата Вашингтон о семейных и медицинских отпусках (PFML); и Закона штата Вашингтон о запрете молчать, который запрещает положения неразглашения/неунижения.

«Мы отрицаем обвинения и намерены решительно защищаться от этого иска. Mozilla имеет более 25 лет опыта поддержки высоких стандартов добропорядочности и соблюдения всех применимых законов. Мы с нетерпением ждем представить свою защиту в суде и уверены, что факты продемонстрируют, что мы действовали должным образом. Поскольку это юридическое дело, которое продолжается, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев», — говорится в заявлении Mozilla.

Источник: The Register