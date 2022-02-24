Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці в зв’язку з агресією російських військ.

«Друзі! У Києві ми робимо все, щоб тримати ситуацію під контролем. Я знаю, як усі хвилюються і слідкують за новинами, Але, важливо зараз — не піддаватися паніці!»

Отже, міська влада в Києві робить все, щоб захистити місто і киян.

Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста. Інфраструктури житлово-комунального господарства.

Громадський транспорт – на маршрутах, метро їздить. Проїзд зараз – безкоштовний. Але закликаю користуватися громадським транспортом тільки тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста. І їде на роботу або з роботи.

Всі інші – ще раз звертаюся — залишайтеся, будь ласка, вдома. Та за сигналу тривоги — слідуйте в укриття!

З огляду на комендатську годину, повертайтеся додому вчасно. За крайньої потреби пересування містом в комендантську годину, — зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, — обов’язково треба мати при собі документи, що посвідчують особу.

Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде.

Але всі станції метрополітену — під час тривоги — доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку.

Але всі станції метрополітену — під час тривоги — доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку. Також нагадаю, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах ми обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд в місто може бути ускладненим. Але не закритим!