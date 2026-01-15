Онлайн-школа IAMPM объединяется с компанией Choice31 (часть FRACTAL). Что известно о сделке?

Университет маркетинга и бизнеса Choice31 (входит в группу FRACTAL) объединился путем поглощения с IAMPM — онлайн-школой, которая специализируется именно на нетехнических ролях в IТ. Это первое за последние годы объединение украинских образовательных компаний. Cтоимость сделки не разглашают.

«Это стратегическая инвестиция в образование, которая формирует мышление и дает бизнесу подготовленных специалистов, а не быстрые обещания. Мы хотим влиять образованием на экономику. Мы делаем не хайп продукты, не легкую методологию. Наши цели — это трудоустройство, увеличение грейда и изменения в бизнесе, а не «прохождение курса до конца»», — говорит CEO и соучредитель Choice31 Евгения Глизер. «Для IAMPM это объединение стало логичным и необходимым следующим шагом, — подчеркивает основательница IAMPM Мэри Киричек. — Уже 9 лет мы обучаем нетехнических IT-специалистов — от начинающих до ТОП-менеджеров. За последние 4 года мы стали единственными на рынке, кто готов гарантировать трудоустройство свитчерам, которые хотят войти в digital-сферу без необходимости писать код. Следующий этап — менять стандарты профессионального образования в целом. Для этого нужен партнер с сильной культурой и масштабным мышлением. Именно таким партнером для нас стали Choice31».

IAMPM с 2016 года работает с глобальными и украинскими компаниями, которые формируют стандарты рынка и задают темп развития digital-экономики. Студентов трудоустраивают в топовые украинские и международные компании. На момент объединения с Choice31 в активе IAMPM:

40+ курсов по ключевым нетехническим специальностям в IT (Product & Project Management, Business Analytics, Sales, Bizdev, HR-менеджмент);

30 000+ студентов, среди которых junior-, mid- и senior-таланты.

В перспективе интеграция продуктов IAMPM с образовательным портфелем Choice31 станет базовой матрицей для развития как отдельных специалистов, так и команд. Соответственно, бизнес получит больше действенных решений в подготовке нетехнических IТ-команд. В планах команды Choice31 развитие новых образовательных направлений, офлайн-форматов и дальнейшее масштабирование образовательной модели в Украине.

Choice31 сознательно дистанцируется от этой модели инфокурсов или инфобизнеса. Компания инвестирует в системное образование, где маркетинг, продукт и стратегия рассматриваются как единое целое, а обучение базируется на практических кейсах и долгосрочном результате, где клиентом является тот, у кого получилось после обучения, а не тот, кто проходит курс. Компания регулярно развивает карьерный центр и масштабирует его деятельность: повысили процент трудоустройства дипломников с 30% до 90%, создали систему увеличения грейдов после прохождения курсов.

Для справки

Choice31— университет маркетинга и бизнеса, созданный Евгенией Глизер и Артемом Бородатюком в группе IT-компаний FRACTAL в 2021 году. Лекторами на курсах являются практики из ведущих компаний в Украине, диджитал-эксперты из FRACTAL, Reface, EPAM, SoftServe и др. Процент трудоустроенных студентов — 90,3% от желающих найти работу и получивших диплом. Компания участвовала в государственной программе ІТ Generation. По проценту трудоустройства студентов, прошедших курсы по программе ІТ Generation, Choice31 заняла третье место. Темп роста Revenue компании год к году — 38%.

IAMPM — онлайн-школа, основанная в 2016 году Марией Киричек и партнером. Специализируется на нетехнических специальностях в IТ: product и project managers, business analytics, sales-менеджеров, BizDev и других. Среди компаний, команды которых проходили обучение в IAMPM: Netflix, Amazon, Rakuten, Uklon, ПриватБанк, MEGOGO, Укрпочта, АЛЛО, Киевстар.

FRACTAL — группа IT-компаний из 30+ бизнесов, предоставляющих продукты и услуги для развития бизнесов, а также запускающих и развивающих новые собственные бизнесы на базе своей экосистемы.