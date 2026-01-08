ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков

Dell пошла против тренда и почти полностью убрала тему искусственного интеллекта из официальных анонсов новых ноутбуков — по крайней мере, на CES-2026. Производитель пришел к выводу, что потребители пока не воспринимают AI как аргумент для покупки новых устройств.

Как и многие крупные компании, Dell заранее разослала спецификации и прессматериалы к CES 2026 для устройств, которые планирует представить на выставке. Новые Dell XPS 14 и XPS 16, а также ноутбук и десктоп Alienware 16 Area-51 имеют общую черту, которая с первого взгляда может быть неочевидной. С точки зрения «железа» устройства можно считать готовыми к будущему благодаря интегрированным NPU. Впрочем, хотя все три устройства используют чипсеты, которые другие производители активно продвигают из-за их AI-возможностей, Dell полностью избегает темы AI в своих маркетинговых материалах.

Во всем пакете материалов для CES 2026 искусственный интеллект упоминается только в одном предложении. Это предложение фактически является завершающим и, вероятно, будет прочитано немногими, ведь оно содержится в стандартном разделе «О Dell», который есть в каждом пресс-релизе. Больше никаких упоминаний об AI нет. Значит ли это, что Dell отошла от искусственного интеллекта и просто забыла обновить футер? Издание PCGamer решило выяснить детали и обратилось в Dell. Руководитель направления продуктов компании Кевин Тервиллигер дал прямолинейный ответ относительно AI.

«Мы очень сосредоточены на реализации AI-возможностей устройств — фактически все, что мы анонсируем, имеет NPU. Но за этот год, особенно с точки зрения потребителей, мы поняли: они не покупают устройства из-за AI. Более того, я думаю, что AI скорее их путает, чем помогает понять конкретную пользу», — сказал Кевин.

Таким образом, на CES этого года Dell фактически делает двойной разворот: возвращает бренд XPS и отодвигает AI на второй план, хотя еще в прошлом году AI был одной из ключевых тем в пресс-релизах компании. В конце концов, подход Dell выглядит логичным. Для потребителей локальные AI-приложения для генерации текста, изображений или видео все еще остаются относительно сложными в доступе. Кроме того, AI-программы, предустановленные производителями или Microsoft, обычно имеют небольшую практическую ценность. В качестве примера можно вспомнить LG Gram 17 образца 2023 года, который поставлялся с функцией определения присутствия «из коробки». Начиная с модельного года 2025, ту же функцию уже продвигают как AI-инструмент.

Подобные истории есть и у Dell, Acer, Asus и других производителей ноутбуков, которые внезапно переименовали обычное программное обеспечение на AI-функции. Справедливости ради стоит отметить, что теперь эти программы работают на NPU в новых процессорах Intel и AMD, что позволяет значительно повысить их энергоэффективность. И наконец, Copilot+. Поскольку Microsoft Copilot не работает офлайн — так же, как Gemini, ChatGPT или Grok, — четкой добавленной ценности в этой функции также нет, если пользователи не привлекают ее для более глубоких исследований.

