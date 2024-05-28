OpenAI начала обучать следующую GPT и намерена создать общий искусственный интеллект (AGI)

OpenAI заявлял о начале обучения новой флагманской модели искусственного интеллекта. Она придет на смену GPT-4которая управляет чатботом ChatGPT. Компания заявляет о следующем уровне возможностей, а в частности о стремлении создать не менее чем общий искусственный интеллект (AGI) — ИИ, которой может делать все, что и человеческий мозг. Новая модель ИИ будет двигателем для чатботов, цифровых помощников, генераторов изображений и поисковых платформ.

«OpenAI недавно начала обучение своей следующей передовой модели, и мы ожидаем, что полученные системы выведут нас на следующий уровень возможностей на нашем пути к AGI. Хотя мы гордимся тем, что создаем и выпускаем модели, которые являются ведущими в отрасли как по возможностям, так и по безопасности, мы приветствуем активную дискуссию в этот важный момент» — говорится в блоге компании.

Компания также сообщила, что создает «Комитет по безопасности» (Safety and Security Committee), чтобы исследовать риски, связанные с новой технологией.В состав «Комитета» входят Сэм Альтман, а также члены правления Брет Тейлор (председатель правления OpenAI и соучредитель стартапа обслуживания клиентов Sierra AI, Адам Д’Анджело (генеральный директор Quora и программы-агрегатора моделей искусственного интеллекта Poe), Николь Селигман (бывшая исполнительная вице-президент и главный юрисконсульт Sony Corporation). В компании заявили, что новые наработанные им правила могут быть введены в действие в конце лета или осенью.

Эксперты не имеют единого мнения относительно того, когда будет создан всеобщий искусственный интеллект, но компании неуклонно наращивают мощность технологии, демонстрируя заметный скачок каждые два-три года. Обучение моделей ИИ может длиться месяцы или даже годы. После завершения обучения компании обычно тратят еще несколько месяцев на тестирование технологии и ее тонкую настройку для общего использования. Это может означать, что следующая модель OpenAI появится только через девять месяцев, год или больше.

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Источники: The New York Times, Venture Beat

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