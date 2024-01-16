OpenAI рассказала о борьбе с предвыборной дезинформацией, создаваемой с помощью искусственного интеллекта

В то время как США готовятся к президентским выборам 2024 года, OpenAI поделилась своими планами по подавлению дезинформации, связанной с выборами во всем мире. Компания намерена уделять особое внимание повышению прозрачности происхождения информации.

Одним из таких моментов является использование криптографии для кодирования происхождения изображений, сгенерированных DALL-E 3. Это позволит платформе лучше обнаруживать изображения, созданные ИИ, чтобы помочь избирателям оценить достоверность определенного контента.

Этот подход похож на решение DeepMind SynthID для изображений и аудио с цифровыми водяными знаками, созданными с помощью ИИ. ИИ-генератор изображений Meta также добавляет к своему контенту невидимый водяной знак, хотя компания еще не заявила о своей готовности бороться с дезинформацией, связанной с выборами.

OpenAI заявляет, что вскоре будет работать с журналистами, исследователями и платформами для получения отзывов о своем классификаторе происхождения. В том же духе пользователи ChatGPT начнут видеть новости со всего мира в реальном времени с указанием авторства и ссылками. Когда пользователи будут задавать процедурные вопросы, связанные с голосованием (например, где и как голосовать), их будут направлять на официальные ресурс голосования CanIVote.org.

Кроме того, OpenAI подтверждает свою нынешнюю политику по пресечению попыток выдачи себя за другое лицо в виде дипфейков и чат-ботов, а также контента, созданного с целью исказить процесс голосования или отговорить людей голосовать. Компания также запрещает приложения, созданные для политической агитации, а при необходимости ее новые версии GPT позволяют пользователям сообщать о потенциальных нарушениях.

OpenAI заявляет, что выводы из этих ранних мер, если они вообще окажутся успешными, помогут ей внедрить аналогичные стратегии по всему миру.

Источник: Engadget

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