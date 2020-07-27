Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил продажу карт eSIM

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С сегодняшнего дня в интернет-магазине Vodafone Украина стартует продажа виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM. Актуальность запуска данной технологии подтвердили полученные данные — за шесть месяцев 2020 года проникновение eSIM смартфонов в сети Vodafone Украина увеличилось на 60%.

Напомним, что eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который позволяет загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM-карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты.

Виртуальная eSIM-карта также:

позволяет владельцам mono-SIM устройств расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя);

может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах;

обеспечивает дополнительный уровень безопасности, так как ее нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона.

Клиенты предоплаченного сервиса Vodafone с сегодняшнего дня имеют возможность приобрести eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 грн. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM будет составлять 100 грн. Замена существующей SIM-карты на eSIM для всех абонентов Vodafone обойдется в 100 грн. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением достаточно оформить заказ в интернет-магазине Vodafone.

Подробнее о том, как установить и пользоваться eSIM можно прочитать по следующей ссылке.

На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:

iOS iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation;

Android Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40

Microsoft Surface Pro 5

Источник: Vodafone