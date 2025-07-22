OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн

В Украине начинаются продажи новых бюджетных смартфонов серии A: А5х и A5. Эти новинки отличаются высоким уровнем защиты и батареей большой емкости со сроком службы 5 лет. Ранее в продажу поступили модели OPPO A5 Pro и OPPO A5 Pro 5G.

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Защита

OPPO A5 и OPPO A5x имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Герметичный корпус не пропускает частицы пыли, песка, ворса, капель дождя, случайных брызг напитков или влаги на кухне. Слот для SIM-карты герметизирован силиконовыми прокладками, а разъем USB-C защищен водонепроницаемым гнездом. Внутри устройств критические компоненты дополнительно защищены специальными пеноматериалами и клеем, что снижает влияние вибраций и ударов.

Устройства соответствуют военным стандартам ударопрочности и имеют знак отличия SGS Gold Label. Результаты лабораторных испытаний подтверждают выносливость смартфонов при падениях, царапинах от ключей и даже в случае наезда автомобилем. Экран с двойной закалкой выдерживает удары на 160% сильнее, чем обычное стекло.

Характеристики OPPO A5 и OPPO A5x

Смартфоны OPPO A5 и OPPO A5x имеют 6,67-дюймовые IPS дисплеи с разрешением 1604х720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Также устройства получили один и тот же процессор Snapdragon 6s Gen1. При этом OPPO A5 комплектуется 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128 или 256 ГБ. OPPO A5x имеет только 4 ГБ оперативной памяти и одну версию хранилища емкостью 128 ГБ. Есть слот для карты памяти.

Еще одно различие между моделями заключается в камерах. Более доступная версия OPPO A5x имеет одиночную 32-мегапиксельную камеру на задней панели и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. В случае OPPO A5 главная камера двойная. Она содержит 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный вспомогательный монохромный модуль глубины. Фронтальная камера ─ тоже 5-мегапиксельная.

Обе новинки получили аккумуляторы емкостью 6000 мА-ч. Благодаря этому смартфоны могут работать до 16,34 часа в режиме просмотра видео на YouTube без перерыва, до 26,6 часа в режиме голосовых звонков с выключенным экраном или до 450 часов в режиме ожидания. Технология быстрой зарядки SUPERVOOC Flash Charge мощностью 45 Вт позволяет зарядить батарею до 30% за 21 минуту, а полная зарядка длится 84 минуты. Производитель обещает 5-летний ресурс аккумулятора. Батарея сохранит более 80% первоначальной емкости даже после 1700 циклов зарядки, что эквивалентно пяти годам активного использования.

Модель OPPO A5x дополнительно оснащена ИК-портом, что позволяет использовать смартфон как пульт управления для совместимых устройств. А вот в версии OPPO A5 об этом упоминания нет. Для обоих устройств заявлены одинаковые размеры 165,71х76,24х7,99 мм и вес 193 г.

Цена

Смартфоны OPPO A5 6/128 ГБ и OPPO A5 8/256 ГБ предлагаются по ценам 7499 грн и 8499 грн соответственно. А младшая версия OPPO A5х 4/128 ГБ доступна по цене 6499 грн. До 27 июля 2025 года при покупке этих новинок покупатель получает беспроводные наушники ОРРО Enco Buds3 в подарок.

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OPPO A5 доступен в двух цветах Aurora Green (Мерцающий зеленый), Mist White (Туманно-белый). Каждый вариант имеет матовую текстуру, созданную с помощью CNC-обработки и технологии UV-печати. В то же время OPPO A5x представлен в двух цветах Cosmic Blue (Космический синий) и Glowing White (Сияющий белый).