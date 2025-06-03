OPPO A5 Pro 5G уже в Украине – подводная съемка и батарея на 5800 мАч за 10 тыс. грн

Вскоре после выхода на рынок OPPO A5 Pro компания OPPO AED Украина начала продажи нового бюджетного смартфона — OPPO A5 Pro 5G. Эта модель предлагает высокий уровень защиты от внешних воздействий и емкий аккумулятор.

Смартфон OPPO A5 Pro 5G получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1604×720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Функция Glove Touch позволяет управлять устройством в перчатках. Новинка оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300 (как в недавнем Sharp Aquos Wish 5). Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2.

Камера на задней панели смартфона имеет два модуля. Главный – 50-мегапиксельный. Еще есть вспомогательный 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея содержит 8-мегапиксельный сенсор. Программное обеспечение добавляет функции на базе ИИ, среди которых:

ИИ Портретная ретушь

ИИ Вырезание изображений 2.0

ИИ Удаление бликов

ИИ Устранение размытия

ИИ Студия для редактирования фото

Кроме того, устройство поддерживает подводную съемку без дополнительных чехлов. Это обеспечивается благодаря уровню защиты по стандарту IP69. Смартфон также прошел военную сертификацию ударопрочности.

Смартфон OPPO A5 Pro 5G оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Еще здесь есть стерео динамики с поддержкой режима Ultra Volume Mode, который повышает громкость до 300%. Дополнительно производитель сообщает о технологиях и функциях, которые улучшают связь и игровую производительность. Устройство работает под управлением оболочки ColorOS 15.0, которая основана на Android 15.

Новый OPPO A5 Pro 5G поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 9999 грн. При покупке смартфона А5 Pro 5G со 2 по 22 июня 2025 года каждый покупатель получает беспроводные наушники ОРРО Enco Buds3 Pro в подарок. Аппарат доступен в двух оттенках: Черно-коричневый (194 г, 7,76 мм) и Оливковый Зеленый (195 г, 7,86 мм). Задняя панель в варианте Olive Green отделана веганской кожей.