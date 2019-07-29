Oppo показала дисплей Waterfall, края которого переходят в боковые грани смартфона
Судя по всему, смартфоны, оснащённые дисплеями с сильно закруглёнными краями, которые буквально переходят в боковые грани, будут одним из главных дизайнерских решений следующего года.
На прошлой неделе было показано защитное стекло смартфона Vivo Nex 3, свидетельствующее о таком изогнутом дисплее с эффективной площадью более 100%. А теперь компания Oppo показала уже готовый смартфон с таким изогнутым дисплеем. Отметим, Oppo и Vivo принадлежат одному холдингу BBK и являются фактически сестринскими компаниями.
Фотографиями оригинальной новинки поделился вице-президент Oppo Брайан Шен. На снимках запечатлён смартфон с дисплеем Waterfall, края которого закруглены под углом 88 градусов по отношению к основной плоскости экрана. При таком исполнении края дисплея фактически выступают в роли боковых граней смартфона, а эффективная площадь экрана приближается к показателю 100% от площади поверхности лицевой панели.
Вскоре после публикации фотографии Брайаном Шеном различные блогеры и представители СМИ также показали в соцсетях сети видео и анимированные изображения практического использования устройства. Однако задняя панель устройства так и не попала ни в один кадр.
Как ожидается, смартфон Oppo с дисплеем Waterfall появится на рынке в следующем году.
Источник: gsmarena