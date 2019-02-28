Опубликованы официальные изображения флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Huawei P20 Pro

После огромного количества рендеров и изображений разной степени достоверности, мы наконец-то можем взглянуть на то, как будут выглядеть флагманские камерофоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Источником выступает известный информатор и редактор сайта WinFuture Роланд Квандт. И как будто его репутации и самих изображения было недостаточно, инсайдер утверждает, что эти рендеры, в отличие от всего увиденного ранее, действительно официальные.

Итак, некая преемственность по отношению к прошлогоднему поколению в дизайне сохранена, но благодаря ряду особенностей отличить новые Huawei P30 и Huawei P30 Pro от прошлогодних Huawei P20 и P20 Pro можно будет даже издалека, причем как спереди, так и сзади.

Huawei P30

Насколько можно судить по картинкам, экраны новых Huawei P30 будут чуть более вытянутыми с более тонкими рамками и аккуратным каплевидным вырезом под фронтальную камеру вместо обычного прямоугольного у P20. Дисплей загнут на обе боковые стороны, что хорошо видно на рендерах, благодаря чему достигается эффект отсутствия боковых рамок. Нижняя рамка имеет большую ширину, чем верхняя. Ранее говорилось, что обычный Huawei P30 получит экран OLED диагональю 6,1, тогда как у старшей модели диагональ экрана будет равна 6,5 дюйма.

Huawei P30 Pro

И если спереди Huawei P30 и Huawei P30 Pro выглядят одинаково, то сзади есть некоторых отличия. Основная камера имеет вертикальную компоновку и расположена в верхнем левом углу, но старшая модель Huawei P30 Pro вдобавок к трем модулям основной камеры получит еще времяпролетный модуль ToF (Time of Flight) — ее камера называется Leica Quad Camera, тогда как младшая модель Huawei этого компонента, использующегося для трехмерного сканирования, функций дополненной и виртуальной реальности, не получит. Также известно, что Huawei P30 Pro будет выделяться десятикратным зумом (вчера мы публиковали первые примеры фото), как у недавно представленного смартфона Oppo. То есть, камеры Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут разными, по оптике так точно. Сообщается, что камера Huawei P30 Pro обеспечивает охват фокусных расстояний 16-125 мм в эквиваленте 35-мм, а Huawei P30 — 17-80 мм в эквиваленте. Увы, всех подробностей о конфигурации пока нет.

Обтекаемый корпус полностью выполнен из металла и стекла. Сканер отпечатков пальцев явно разместится под экраном, так как в других местах его попросту нет.

На изображениях смартфоны Huawei P30 показаны в двух градиентных расцветках и обычном черном цвете (Black, Twilight и Aurora). Вполне вероятно, что это не все варианты, которые будут доступны.

По предварительным данным, Huawei P30 получит однокристальную систему Kirin 980, 6, 8 или 10 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с быстрой 40-ваттной зарядкой и 15-ваттной беспроводной зарядкой, а также операционную систему Android 9.0 Pie.

Кроме флагманских Huawei P30 и Huawei P30 Pro в серии будет представлена также младшая модель Huawei P30 Lite с упрощенными характеристики и более доступной ценой. Ее анонс должен состояться со дня на день. Смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro дебютируют в Париже 26 марта.

Источник: WinFuture