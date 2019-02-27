Опубликованы фотографии, снятые на камеру смартфона Huawei P30 Pro с 10-кратным оптическим увеличением

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На выставке MWC 2019 компания OPPO показала первый смартфон, оснащенный камерой с 10-кратным оптическим увеличением. Но над такой технологией работают и другие компании. Как ожидается, грядущий смартфон Huawei P30 Pro также получит функцию 10-кратного оптического увеличения.

Вице-президент Huawei по мобильным продуктам Брюс Ли опубликовал в соцсети Weibo несколько фотографий. На них запечатлена базовая станция 5G, установленная Huawei и Vodafone. При этом снимки были сделаны при различных фокусных расстояниях. Одна из фотографий демонстрирует крупное изображение базовой станции, она снята при 10-кратном оптическом увеличении. На втором снимке показано здание вместе с базовой станцией. В данном случае применяется 5-кратное оптическое увеличение. Третий снимок сделан при стандартном фокусном расстоянии, в кадр попала также территория, окружающая здание с базовой станцией. Наконец, последний кадр снят при использовании сверхширокоугольного объектива. Благодаря этому в кадр попало ещё больше пространства.

Помимо раскрытия того факта, что снимки сделаны с применением 5- и 10-кратного оптического увеличения, кадры также позволяют оценить фотографические возможности смартфона. Фотография, полученная при помощи 10-кратного оптического увеличения, является достаточно чёткой. На изображении нет шумов или размытия.

По слухам, смартфон Huawei P30 Pro получит основную камеру, включающую 4 отдельных модуля. При этом будет использоваться новый CMOS сенсор, перископическая система для обеспечения оптического увеличения, TOF 3D сенсор для построения трёхмерных сцен окружающего пространства.

Официальная презентация смартфона Huawei P30 Pro ожидается в марте.

Источник: gizmochina