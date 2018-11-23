Опубликованы официальные рендеры и характеристики смартфона Huawei P Smart 2019

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Компания Huawei работает над созданием нового смартфона Huawei P Smart 2019, который придёт на смену прошлогодней модели Huawei P Smart. Устройство уже прошло сертификацию в FCC, и теперь надёжный источник поделился официальными рендерами новой модели, а также её техническими характеристиками.

Смартфон Huawei P Smart 2019 (кодовое название Potter) во многом похож на недавно представленный Honor 10 Lite. Напомним, предыдущая версия Huawei P Smart стала результатом ребрендинга Honor 9 Lite для европейского рынка. Как и Honor 10 Lite, новое устройство содержит 6,2-дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез. Также сообщается об использовании процессора Kirin 710. Аппарат поступит в продажу в конфигурациях 3/32 и 4/64 ГБ памяти.

На задней панели смартфона Huawei P Smart 2019 также используется двойная камера, но внешний вид модуля немного отличается от такового у Honor 10 Lite. Точные сведения о сенсорах камеры не уточняются. Если предположить, что эти характеристики такие же, как у Honor 10 Lite, то следует ожидать наличия 13-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного вспомогательного модуля на задней панели, а также 24-мегапиксельной камеры на лицевой панели.

Ещё одним отличием грядущей новинки станет батарея. Huawei P Smart 2019 получит аккумулятор ёмкостью 3320 мАч (против 3400 мАч у Honor 10 Lite). Для подзарядки батареи служит порт microUSB 2.0. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.

По предварительным данным, продажи смартфона Huawei P Smart 2019 в Европе начнутся на протяжении нескольких ближайших недель. Цена новинки составит около €250. Европейским потребителям будут доступны цветовые решения корпуса Midnight Black и Aurora Blue (с градиентным переходом).

Источник: gizmochina