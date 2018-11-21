Анонсирован смартфон Honor 10 Lite с 6,21-дюймовым дисплеем, SoC Kirin 710 и ценой от $200

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На специальном мероприятии в Китае суббренд компании Huawei – Honor – анонсировал свой новый смартфон под названием Honor 10 Lite. Как видно из названия, это немного упрощённая версия модели Honor 10, представленной ранее в этом году.

Смартфон Honor 10 Lite, также известный под названием Honor 10 Youth Edition, оснащён 6,21-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением Full HD+ 2280х1080 точек и соотношением сторон 19:9. Плотность размещения пикселей составляет 407 PPI. Экран имеет небольшой каплеобразный вырез и занимает 90% лицевой поверхности устройства. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Kirin 710 (4 ядра Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц, GPU Mali-G51), 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Гибридный слот для карты памяти microSD позволяет в случае необходимости расширить хранилище на дополнительные 256 ГБ.

На задней панели смартфона Honor 10 Lite расположена двойная камера. Она включает 13-мегапиксельный основной сенсор, 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор, автофокус и LED вспышку. Заявлена поддержка функций искусственного интеллекта, призванных улучшить качество снимков. На лицевой панели предлагается 24-мегапиксельная камера для автопортретов, которая также поддерживает функции ИИ. На задней панели доступен сканер отпечатков пальцев.

Новинка поддерживает возможность установки двух SIM-карт, содержит модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth v5.0 LE, модули навигации GPS и GLONASS. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3400 мАч. Для подзарядки батареи служит порт microUSB 2.0. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Аппарат имеет размеры 154,7×73,6×8 мм и массу 162 г.

Продажи смартфона Honor 10 Lite стартуют в Китае с 27 ноября. Цена базовой версии, которая содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, составляет около $202. Конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти оценивается в $245. Наконец, топовая версия, включающая 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, стоит около $274. На рынок поступят версии в чёрном (Magic Night Black), белом (Lily Valley White), градиентном красном (Gradient Red) и градиентном синем (Gradient Blue) вариантах цветового исполнения корпуса. Информация о цене и сроках начала продаж новинки за пределами Китая пока не уточняется.

Источник: gizmochina