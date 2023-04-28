Опубликованы системные требования Redfall без указания разрешения и частоты кадров – производительность «завезут» в последующих обновлениях

Осталось несколько дней до выхода Redfall, вампирского шутера от первого лица с открытым миром от Arkane Studio и Bethesda. Arkane уже выпустила релизный трейлер игры, который демонстрирует множество сражений и игровых ландшафтов.

Курс Python Чий це Python? Це не ви загубили професію мрії в IT? Я!

Студия приняла решение не снабжать игру на старте режимом производительности, нацеленном на достижение частоты кадров 60 FPS. Фото в интернете свидетельствуют, что на части коробок с игрой уже обозначено наличие такого режима – очевидно, решение принималось в последний момент. Отсутствие производительного режима «из коробки» может говорить о проблемах с оптимизацией, которые свойственны многим игровым релизам последнего времени.

Arkane опубликовала аппаратные требования для ПК:

Минимальные

Intel Core i5-8400 @ 2,80 ГГц или AMD Ryzen 5 1600

AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1070 / 6 ГБ видеопамяти

16 ГБ ОЗУ

Windows 10 64-бит

100 ГБ SSD

Рекомендуемые

Intel Core i7-9700K @ 3,60 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X

AMD 5700 / NVIDIA RTX 2080 / Intel Arc / 8 ГБ видеопамяти

16 ГБ ОЗУ

Windows 10 64-бит

100 ГБ SSD

Ультра

Intel Core i7-9700K @ 3,60 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X

AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080 / 10 ГБ видеопамяти

32 ГБ ОЗУ

Windows 10 64-бит

100 ГБ SSD

В рекомендациях не указано разрешение и ориентировочная частота кадров. Версии для Xbox Series X и S первоначально будут ограничены 30 FPS, производительный режим появится в будущих обновлениях.

Уже возможен предзаказ Redfall для Xbox и ПК. Доступна обычная версия и издание Bite Back, с эксклюзивным внутриигровым контентом, а также Redfall Hero Pass. Игра также появится в Xbox Games Pass в день ее выпуска, 2 мая.

Курс Fullstack-програміст Якщо ти не знайдеш роботу за 12 тижнів, ми повернемо гроші. Вау!

Источники: Neowin, Wccftech