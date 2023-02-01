Redfall потребует постоянного подключения к интернету и учётной записи Bethesda. Даже при одиночной игре

Компании Bethesda и Arkane Studios активно работают над Redfall, которую многие игроки считают одной из самых желанных игр первой половины 2023 года. И по мере приближения даты релиза об этом проекте появляются дополнительные сведения. К сожалению, не все они могут порадовать игроков.

В Redfall игрокам предстоит выбрать одного из четырех главных героев — криптозоолога и изобретателя Девиндера Крусли, студента-телекинетика Лейлу Эллисон, боевого инженера Реми де ла Росу и сверхъестественного снайпера Джейкоба Бойера — для борьбы с вампирами, которые захватили и разрушили Redfall после неудачного научного эксперимента.

Redfall – это приключенческий шутер от первого лица с открытым миром, в котором есть как одиночный, так и кооперативный многопользовательский режимы. Но какой бы вариант ни предпочли пользователи, им в любом случае потребуется постоянное подключение к интернету. И это может огорчить многих игроков, испытывающих проблемы со стабильностью интернет-доступа.

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Согласно информации, опубликованной Bethesda на официальном сайте, Redfall потребуется постоянное подключение к интернету, даже если вы предпочитаете играть в одиночку и не полагаться на помощь других игроков в уничтожении вампиров. Также для игры потребуется учётная запись Bethesda.net. И ещё потребуется связать учётную запись с идентификатором Steam/Xbox.

Игра Redfall выйдет 2 мая на Xbox Series X/S и ПК и будет доступна в первый день через Game Pass.