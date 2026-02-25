Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету

Цвет iPhone 17 Pro Max «космический оранжевый» обеспечил смартфону ошеломительный успех в Китае.





Эта цветовая гамма является фирменной для французского люксового бренда Hermès, что заставляет многих в Китае стремиться приобрести «яблочный» топовый гаджет как предмет роскоши. Именно эти цвета, как отмечается, стали ключевым фактором успешных продаж смартфона в Китае. За 4 квартал 2025 года рост продаж iPhone 17 Pro Max составил 38%.

CEO Apple Тим Кук во время последнего совещания особо подчеркнул, что посещаемость фирменных магазинов компании в Китае выросла вдвое за последний квартал прошлого года. По последним данным Counterpoint Research, в январе этого года Apple зафиксировала рост продаж в Китае на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато все остальные китайские производители смартфонов зафиксировали падение продаж вдвое. Известный инсайдер из Weibo — Digital Chat Station предположил, что темпы продаж iPhone 17 Pro Max в Китае превысили отметку в 10 млн единиц.

«По состоянию на 15 февраля количество активированных iPhone 17 Pro Max, проданных на китайском рынке, превысило 10 миллионов, на что ушло 150 дней, при средней цене около 10 800 юаней», — отмечается в сообщении Digital Chat Station.

Недавно ITC писал, что 17 Pro Max стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке среди топ-20 моделей. Между тем Apple использовала специфический алюминиевый сплав в iPhone 17 Pro Max, чтобы обеспечить модели усиленную способность к рассеиванию тепла. Именно этот сплав теперь вызывает тревожные случаи, когда телефоны пользователей мнутся, даже если они защищены чехлом.





Вместе с тем новый Snapdragon 8 Elite Gen 5 побеждает A19 Pro в игровом сценарии использования. Сейчас Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max — два самых мощных смартфона на рынке. Игровые тесты показали, что телефон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 стабильно превосходит iPhone 17 Pro Max в производительности, энергоэффективности и тепловом режиме.

Источник: wccftech