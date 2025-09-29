Xiaomi 17 Pro Max опередил iPhone 17 Pro Max в играх, хотя Apple A19 Pro имеет лучшую одноядерную производительность

Последнее поколение iPhone оснащено чипами A19 — стандартный A19 в iPhone 17 и A19 Pro в версиях iPhone Air и 17 Pro. И они представляют лучшее, что может предложить компания. В тесте PassMark для однопоточной нагрузки A19 показал лучшие результаты среди всех доступных процессоров, включая полноценные настольные чипы. И все это при значительно меньшем энергопотреблении и пассивном охлаждении, без вентиляторов или систем жидкостного охлаждения.

Оба чипа, A19 и A19 Pro, попали в пределы погрешности друг от друга. Тем не менее официально стандартный A19 набрал 5 149 баллов, получив первенство в однопоточном рейтинге. A19 Pro набрал 5 088 баллов, что логично, учитывая, что оба чипа имеют одинаковые ядра, но разное их количество. A19 превосходит мощные процессоры, включая настольный M3 Ultra (28- и 32-ядерные версии), Intel Core Ultra 9 285K и даже AMD EPYC 4585PX, которые нуждаются в активном охлаждении.

Показатели энергопотребления в однопоточном режиме PassMark оценил примерно так: A19 — 4 Вт, 285K — 44 Вт, EPYC — 56 Вт. Даже если эти цифры не совсем точные, то разница в эффективности просто колоссальная.

В то же время в многопоточной нагрузке A19 отстает. Он уже не столь мощный, когда задействованы все ядра. Это логично для мобильного чипа, который просто имеет меньше ядер, чем настольные процессоры. Еще важный момент: iPhone 17 не имеет системы охлаждения с испарительной камерой, что делает показанные результаты еще более впечатляющими. Тем не менее, это не абсолютно научное тестирование, и стоит относиться к цифрам осторожно.

Вместе с тем новый Snapdragon 8 Elite Gen 5 побеждает A19 Pro в игровом сценарии использования. Сейчас Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max — два самых мощных смартфона на рынке. Игровые тесты показали, что телефон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 стабильно превосходит iPhone 17 Pro Max в производительности, энергоэффективности и тепловом режиме.

В тесте Wuthering Waves новый смартфон Xiaomi 17 Pro Max с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 удерживает средний FPS 59,1, тогда как iPhone 17 Pro Max — 57,8. Впечатляет и энергопотребление: 4,83 Вт против 5,89 Вт у iPhone, при том, что Xiaomi работал на чуть более высоком разрешении.

В Honkai Impact 3rd при одинаковых настройках Xiaomi 17 Pro Max удерживает средний FPS 59,6, а iPhone 17 Pro Max — 58,8, при этом энергопотребление 5,30 Вт против 5,52 Вт.

Кроме того, Xiaomi 17 Pro Max демонстрирует лучшую тепловую эффективность: в первом тесте нагрев составлял максимум 39,0°C против 43,3°C у iPhone, во втором — 40,5°C против 42,7°C.

Хотя iPhone 17 с A19 становится лидером в однопоточных задачах и демонстрирует потрясающую эффективность, в реальных игровых сценариях Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Xiaomi 17 Pro Max оказывается мощнее, эффективнее и холоднее. Для пользователя это означает, что мобильные чипы Apple отличные для общих задач и работы с однопоточными приложениями, но игровая производительность и управляемость теплом на высоких нагрузках может отставать от современных Android-флагманов.

Источник: tomshardware, notebookcheck