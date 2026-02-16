Флагман с вмятинами: почему iPhone 17 Pro Max может пострадать даже в чехле

Apple использовала специфический алюминиевый сплав в iPhone 17 Pro Max, чтобы обеспечить модели усиленную способность к рассеиванию тепла. Именно этот сплав теперь вызывает тревожные случаи, когда телефоны пользователей мнутся, даже если они защищены чехлом.





Apple применяет алюминиевый сплав серии 5080 для iPhone 17 Pro Max и сплав серии 6000 для базового iPhone 17. Но оказалось, что это приводит к очень разным последствиям в отношении образования вмятин. Это фактически нивелирует саму идею помещать iPhone 17 Pro Max в чехол. Користвачка Х Эрика Гриффин недавно опубликовала изображение своего помятого Apple iPhone 17 Pro Max, четко показав повреждения рамки несмотря на то, что ее телефон находился в в пластиковом чехле.

«Не могу не поделиться. Мы все знаем, что алюминий мягкий, и на падение и то, будет ли повреждение, влияет много факторов — но да, iPhone17 Pro Max действительно может помяться в чехле, если упадет. Grip Case. Чехол идеальный. Упал с неподвижной тележки», — рассказала Эрика в заметке.

Первопричину этой очевидной хрупкости объяснил инсайдер Schrödinger в комментариях в Х. Он отметил, что Apple iPhone 17 Pro Max использует алюминиевый сплав серии 5080 для улучшенного теплоотвода. Однако этот сплав делает iPhone 17 Pro Max значительно более уязвимым к повреждениям, чем базовая версия iPhone 17, которая использует алюминиевый сплав серии 6000. Кстати, несколько месяцев назад уже были сообщения о том, что сплав, использованный в рамке iPhone 17 Pro Max, делает телефон уязвимым к ударам в углы.

«iPhone 17 Pro Max использует сплав серии 5080 из-за теплоотвода. С новой испарительной камерой в Pro Max Apple выбрала сплав с лучшим рассеиванием тепла вместо простой максимальной прочности на растяжение. Материаловедение и маркетинговый хайп. A56 и iPhone 17 используют серию 6000 и не имеют никаких проблем с вмятинами», — написал Schrödinger.

Конечно, iPhone 17 Pro Max оснащен сваренным лазером алюминиевой камерой, содержащей деионизированную воду, которая поглощает тепло от компонентов и превращается в пар, эффективно охлаждая критически важные компоненты поблизости. Пар затем удаляется от источника тепла, охлаждается, передавая тепло внешней рамке, и снова превращается в жидкую воду. Цикл продолжает повторяться. Несмотря на это, учитывая мощный чип A20 Pro во флагманском варианте iPhone 17, Apple решила использовать алюминиевый сплав с улучшенным профилем теплоотвода, чтобы предотвратить проблемы с тепловым троттлингом.

В итоге выбор сплава 5080-й серии стал компромиссом между эффективным теплоотводом и механической прочностью корпуса. Однако это решение теперь дорого обходится некоторым пользователям с точки зрения общей эстетики их дорогостоящего смартфона. Если случаи с вмятинами приобретут массовый характер, это может поставить под сомнение инженерный баланс во флагманской модели. Пока что пользователям остается лишь надеяться, что производительность не придется оплачивать внешним видом устройства.





Источник: WccfTech.com