Флагман с вмятинами: почему iPhone 17 Pro Max может пострадать даже в чехле

Apple iPhone 17 Pro Max використовує алюміній серії 5080, який може м’ятися навіть у чохлі

Apple использовала специфический алюминиевый сплав в iPhone 17 Pro Max, чтобы обеспечить модели усиленную способность к рассеиванию тепла. Именно этот сплав теперь вызывает тревожные случаи, когда телефоны пользователей мнутся, даже если они защищены чехлом.


Apple применяет алюминиевый сплав серии 5080 для iPhone 17 Pro Max и сплав серии 6000 для базового iPhone 17. Но оказалось, что это приводит к очень разным последствиям в отношении образования вмятин. Это фактически нивелирует саму идею помещать iPhone 17 Pro Max в чехол. Користвачка Х Эрика Гриффин недавно опубликовала изображение своего помятого Apple iPhone 17 Pro Max, четко показав повреждения рамки несмотря на то, что ее телефон находился в в пластиковом чехле.

«Не могу не поделиться. Мы все знаем, что алюминий мягкий, и на падение и то, будет ли повреждение, влияет много факторов — но да, iPhone17 Pro Max действительно может помяться в чехле, если упадет. Grip Case. Чехол идеальный. Упал с неподвижной тележки», — рассказала Эрика в заметке.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Данные: Х

Первопричину этой очевидной хрупкости объяснил инсайдер Schrödinger в комментариях в Х. Он отметил, что Apple iPhone 17 Pro Max использует алюминиевый сплав серии 5080 для улучшенного теплоотвода. Однако этот сплав делает iPhone 17 Pro Max значительно более уязвимым к повреждениям, чем базовая версия iPhone 17, которая использует алюминиевый сплав серии 6000. Кстати, несколько месяцев назад уже были сообщения о том, что сплав, использованный в рамке iPhone 17 Pro Max, делает телефон уязвимым к ударам в углы.

«iPhone 17 Pro Max использует сплав серии 5080 из-за теплоотвода. С новой испарительной камерой в Pro Max Apple выбрала сплав с лучшим рассеиванием тепла вместо простой максимальной прочности на растяжение. Материаловедение и маркетинговый хайп. A56 и iPhone 17 используют серию 6000 и не имеют никаких проблем с вмятинами», — написал Schrödinger.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Данные: Х

Конечно, iPhone 17 Pro Max оснащен сваренным лазером алюминиевой камерой, содержащей деионизированную воду, которая поглощает тепло от компонентов и превращается в пар, эффективно охлаждая критически важные компоненты поблизости. Пар затем удаляется от источника тепла, охлаждается, передавая тепло внешней рамке, и снова превращается в жидкую воду. Цикл продолжает повторяться. Несмотря на это, учитывая мощный чип A20 Pro во флагманском варианте iPhone 17, Apple решила использовать алюминиевый сплав с улучшенным профилем теплоотвода, чтобы предотвратить проблемы с тепловым троттлингом.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Фото: Х

В итоге выбор сплава 5080-й серии стал компромиссом между эффективным теплоотводом и механической прочностью корпуса. Однако это решение теперь дорого обходится некоторым пользователям с точки зрения общей эстетики их дорогостоящего смартфона. Если случаи с вмятинами приобретут массовый характер, это может поставить под сомнение инженерный баланс во флагманской модели. Пока что пользователям остается лишь надеяться, что производительность не придется оплачивать внешним видом устройства.

Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену


Источник: WccfTech.com

