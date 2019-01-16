Ощадбанк и Visa запустили «электронный билет» в общественном транспорте Чернигова

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте Чернигова с помощью бесконтактных банковских карт и устройств с поддержкой NFC (включая смартфоны с Apple Pay и G Pay) на мобильных терминалах кондукторов.

С сегодняшнего дня безналичная оплата проезда возможна через мобильные валидаторы в 79 троллейбусах и 7 автобусах, курсирующих по городу. Для оплаты проезда пассажиру следует обратиться к кондуктору или водителю и осуществить оплату, коснувшись валидатора картой или NFC-устройством.

Для реализации данного проекта свои усилия объединили оператор системы ООО «Черниговская Транспортная Компания», Ощадбанк, выступивший эквайером проекта, и компания Visa, которая обеспечила соответствующую техническую готовность решения. Системным интегратором и разработчиком программного обеспечения проекта выступило ООО «Симбол Транспорт».

«Все больше украинских городов становятся на путь развития в концепции smart city, одной из составляющих которой являются безналичные платежи. Visa имеет глобальную и локальную экспертизу во внедрении smart решений для городской инфраструктуры и является надежным партнером для внедрения безналичных решений в различных сферах города, в частности транспорте. В рамках проекта в Чернигове совместно с партнерами мы обновили соответствующее программное обеспечение и валидаторы, что позволило открыть прием бесконтактных банковских карт и NFC-устройств. Я уверена, что внедрение бесконтактных технологий оплаты в транспорте сделает поездки Черниговом более комфортными для жителей и гостей, а также предоставит городу дополнительные возможности для планирования маршрутов, корректного учета количества поездок и будет способствовать общему развитию транспортной инфраструктуры города» — отметила Вера Платонова, директор регионального подразделения Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе.

Отметим, что платежи банковской картой в транспорте становятся все более популярными и демонстрируют высокую положительную динамику использования в Житомире и Тернополе. Чернигов стал третьим украинским городом, в котором партнеры запустили бесконтактные платежи в транспорте.

Источник: Ощадбанк