«‎Оскар-2024»: «‎20 дней в Мариуполе» попал в шорт-лист сразу в двух категориях, «Барби‎» — лидер по упоминаниям

Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в 10 категориях для предстоящей 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Официально номинантов объявят 23 января, а 10 марта ABC будет транслировать мероприятие в прямом эфире из театра «Долби».

Кассовая чемпионка 2023 года «‎Барби» Грети Гервиг лидировала по упоминаниям (в целом 5) — включая лучшую музыку, саундтрек и оригинальную песню (хотя, что странно, не попала в категорию лучшего грима и прически). Фильм также — лидер по количеству номинаций на «‎Золотой глобус».

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Снежное братство» Дж. А. Байоны — получили по четыре упоминания каждый. Несколько названий, в частности «Опенгеймер», «Цвет лиловый», «Человек-паук: Через вселенные», «Бедные-несчастные», «Наполеон» и «Американская симфония» отмечены в трех каждый.

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» тем временем отличился сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Документальный фильм». Фильм Мстислава Чернова рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — документальный фильм создала команда Associated Press (в то время они были последними журналистами в городе) в сотрудничестве с Frontline (самой длинной в истории США программой документальных фильмов, выходящей на американском канале PBS).

Над «20 дней в Мариуполе» также работали известный украинский фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В Украине прокат фильма стартовал с 31 августа — за первые четыре дня он собрал более 531 000 грн и стал самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Полный список фильмов, попавших в шорт-лист премии «Оскар-2024»

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

«Американская симфония»

«Аполлония, Аполлония»

«За пределами утопии»

«Бобби Уайн: Народный президент»

«Отчаянные души, Темный город и легенда об полночном ковбое»

«Вечная память»

«Четыре дочери»

«Полет на Марс: проект Ники Джованни»

«Откуда куда»

«С самого начала: История расизма в США»

«Неизменный: История Майкла Дж. Фокса»

«Тихий тихий голос»

«32 звука»

«Убить тигра»

«20 дней в Мариуполе»

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

«Азбука запрета книг»

«Парикмахер из Литл-Рока»

«Медведь»

«Между небом и землей»

«Чернокожие девушки играют: история игр для рук»

«Лагерь для отважных»

«Решающий голос»

«Как мы становимся свободными»

«Если бы мечты были молниями: кризис здравоохранения в сельской местности»

«Остров посередине»

«Последний ремонт»

«Последняя песня из Кабула»

«Nǎi Nai & Wài Pó»

«Оазис»

«Крылья пыли»

Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

Армения, «Американцы»

Бутан, «Монах и ружье»

Дания, «Земля обетованная»

Финляндия, «Опавшие листья»

Франция, «Рецепт любви»

Германия, «Учительская»

Исландия, «Земля Бога»

Италия, «Я Капитан»

Япония, «Идеальные дни»

Мексика, «Тотем»

Марокко, «Мать всей лжи»

Испания, «Снежное братство»

Тунис, «Четыре дочери»

Украина, «20 дней в Мариуполе»

Великобритания, «Зона интересов»

Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

«Все страхи Бо»

«Феррари»

«Голда»

«Убийцы цветочной луны»

«Последнее путешествие Деметры»

«Маэстро»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Снежное братство»

Лучшая музыка к фильму / Best Sound

«Барби»

«Творец»

«Феррари»

«Убийца»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Зона интересов»

Лучший саундтрек / Best Original Score

«Американская фантастика»

«Американская симфония»

«Барби»

«Мальчик и цапля»

«Цвет лиловый»

«Стихии»

«Оставленные»

«Индиана Джонс и часы судьбы»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Солтберн»

«Снежное братство»

«Человек-паук: Через Вселенные»

«Зона интересов»

Лучшая песня к фильму / Best Original Song

«It Never Went Away» из «Американской симфонии»

«Dear Alien (Who Art In Heaven)» из «Город астероидов»

«Dance The Night» из «Барби»

«I’m Just Ken» из «Барби»

«What Was I Made For?» из «Барби»

«Keep It Movin’» из «Цвет лиловый»

«Superpower (I)» из «Цвет лиловый»

«The Fire Inside» из «Обжигающе горячий»

«High Life» из «Флора и сын»

«Meet In The Middle» из «Флора и сын»

«Can’t Catch Me Now» из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

«Wahzhazhe (A Song For My People)» из «Убийцы цветочной луны»

«Quiet Eyes» из «Прошлых жизней»

«Road To Freedom» из «Растина»

«Am I Dreaming» из «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

«Бум»

«Ева»

«Хумо (Дым)»

«Я Хип»

«Что-то вроде завещания»

«Koerkorter (Квартира для собак)»

«Письмо к свинье»

«Девяносто пять чувств»

«Однажды в студии»

«Наша форма»

«Пахидерме»

«Пит»

«27»

«Война окончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко»

«Дикий вызов»

Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film

«После»

«Магазин подарков Анны Франк»

«Косточка авокадо»

«Добро пожаловать в Лос-Анджелес»

«Мертвая кошка»

«Хороший парень»

«Непобедимый»

«Невидимый предел»

«Рыцарь удачи»

«Человек с одной ноты»

«Красное, белое и синее»

«Пастух»

«Странный образ жизни»

«Удивительная история Генри Шугара»

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects