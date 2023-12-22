«‎Оскар-2024»: «‎20 дней в Мариуполе» попал в шорт-лист сразу в двух категориях, «Барби‎» — лидер по упоминаниям

Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в 10 категориях для предстоящей 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Официально номинантов объявят 23 января, а 10 марта ABC будет транслировать мероприятие в прямом эфире из театра «Долби».
Кассовая чемпионка 2023 года «Барби» Грети Гервиг лидировала по упоминаниям (в целом 5) — включая лучшую музыку, саундтрек и оригинальную песню (хотя, что странно, не попала в категорию лучшего грима и прически). Фильм также — лидер по количеству номинаций на «Золотой глобус».
«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Снежное братство» Дж. А. Байоны — получили по четыре упоминания каждый. Несколько названий, в частности «Опенгеймер», «Цвет лиловый», «Человек-паук: Через вселенные», «Бедные-несчастные», «Наполеон» и «Американская симфония» отмечены в трех каждый.
Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» тем временем отличился сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Документальный фильм». Фильм Мстислава Чернова рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — документальный фильм создала команда Associated Press (в то время они были последними журналистами в городе) в сотрудничестве с Frontline (самой длинной в истории США программой документальных фильмов, выходящей на американском канале PBS).
Над «20 дней в Мариуполе» также работали известный украинский фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В Украине прокат фильма стартовал с 31 августа — за первые четыре дня он собрал более 531 000 грн и стал самым кассовым документальным фильмом в Украине.
Полный список фильмов, попавших в шорт-лист премии «Оскар-2024»
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
- «Американская симфония»
- «Аполлония, Аполлония»
- «За пределами утопии»
- «Бобби Уайн: Народный президент»
- «Отчаянные души, Темный город и легенда об полночном ковбое»
- «Вечная память»
- «Четыре дочери»
- «Полет на Марс: проект Ники Джованни»
- «Откуда куда»
- «С самого начала: История расизма в США»
- «Неизменный: История Майкла Дж. Фокса»
- «Тихий тихий голос»
- «32 звука»
- «Убить тигра»
- «20 дней в Мариуполе»
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- «Азбука запрета книг»
- «Парикмахер из Литл-Рока»
- «Медведь»
- «Между небом и землей»
- «Чернокожие девушки играют: история игр для рук»
- «Лагерь для отважных»
- «Решающий голос»
- «Как мы становимся свободными»
- «Если бы мечты были молниями: кризис здравоохранения в сельской местности»
- «Остров посередине»
- «Последний ремонт»
- «Последняя песня из Кабула»
- «Nǎi Nai & Wài Pó»
- «Оазис»
- «Крылья пыли»
Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film
- Армения, «Американцы»
- Бутан, «Монах и ружье»
- Дания, «Земля обетованная»
- Финляндия, «Опавшие листья»
- Франция, «Рецепт любви»
- Германия, «Учительская»
- Исландия, «Земля Бога»
- Италия, «Я Капитан»
- Япония, «Идеальные дни»
- Мексика, «Тотем»
- Марокко, «Мать всей лжи»
- Испания, «Снежное братство»
- Тунис, «Четыре дочери»
- Украина, «20 дней в Мариуполе»
- Великобритания, «Зона интересов»
Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling
- «Все страхи Бо»
- «Феррари»
- «Голда»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Последнее путешествие Деметры»
- «Маэстро»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Снежное братство»
Лучшая музыка к фильму / Best Sound
- «Барби»
- «Творец»
- «Феррари»
- «Убийца»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Зона интересов»
Лучший саундтрек / Best Original Score
- «Американская фантастика»
- «Американская симфония»
- «Барби»
- «Мальчик и цапля»
- «Цвет лиловый»
- «Стихии»
- «Оставленные»
- «Индиана Джонс и часы судьбы»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Солтберн»
- «Снежное братство»
- «Человек-паук: Через Вселенные»
- «Зона интересов»
Лучшая песня к фильму / Best Original Song
- «It Never Went Away» из «Американской симфонии»
- «Dear Alien (Who Art In Heaven)» из «Город астероидов»
- «Dance The Night» из «Барби»
- «I’m Just Ken» из «Барби»
- «What Was I Made For?» из «Барби»
- «Keep It Movin’» из «Цвет лиловый»
- «Superpower (I)» из «Цвет лиловый»
- «The Fire Inside» из «Обжигающе горячий»
- «High Life» из «Флора и сын»
- «Meet In The Middle» из «Флора и сын»
- «Can’t Catch Me Now» из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
- «Wahzhazhe (A Song For My People)» из «Убийцы цветочной луны»
- «Quiet Eyes» из «Прошлых жизней»
- «Road To Freedom» из «Растина»
- «Am I Dreaming» из «Человек-паук: Через вселенные»
Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film
- «Бум»
- «Ева»
- «Хумо (Дым)»
- «Я Хип»
- «Что-то вроде завещания»
- «Koerkorter (Квартира для собак)»
- «Письмо к свинье»
- «Девяносто пять чувств»
- «Однажды в студии»
- «Наша форма»
- «Пахидерме»
- «Пит»
- «27»
- «Война окончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко»
- «Дикий вызов»
Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film
- «После»
- «Магазин подарков Анны Франк»
- «Косточка авокадо»
- «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»
- «Мертвая кошка»
- «Хороший парень»
- «Непобедимый»
- «Невидимый предел»
- «Рыцарь удачи»
- «Человек с одной ноты»
- «Красное, белое и синее»
- «Пастух»
- «Странный образ жизни»
- «Удивительная история Генри Шугара»
Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects
- «Творец»
- «Годзилла: Минус один»
- «Стражи Галактики 3»
- «Индиана Джонс и часы судьбы»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
- «Наполеон»
- «Бедные-несчастные»
- «Мятежная Луна: Дитя огня»
- «Снежное братство»
- «Человек-паук: Через Вселенные»