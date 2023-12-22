Новости Кино 22.12.2023 в 10:13 comment views icon

«‎Оскар-2024»: «‎20 дней в Мариуполе» попал в шорт-лист сразу в двух категориях, «Барби‎» — лидер по упоминаниям

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Катерина Даньшина

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Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы в 10 категориях для предстоящей 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Официально номинантов объявят 23 января, а 10 марта ABC будет транслировать мероприятие в прямом эфире из театра «Долби».

Кассовая чемпионка 2023 года «‎Барби» Грети Гервиг лидировала по упоминаниям (в целом 5) — включая лучшую музыку, саундтрек и оригинальную песню (хотя, что странно, не попала в категорию лучшего грима и прически). Фильм также — лидер по количеству номинаций на «‎Золотой глобус».

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Снежное братство» Дж. А. Байоны — получили по четыре упоминания каждый. Несколько названий, в частности «Опенгеймер», «Цвет лиловый», «Человек-паук: Через вселенные», «Бедные-несчастные», «Наполеон» и «Американская симфония» отмечены в трех каждый.

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» тем временем отличился сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Документальный фильм». Фильм Мстислава Чернова рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — документальный фильм создала команда Associated Press (в то время они были последними журналистами в городе) в сотрудничестве с Frontline (самой длинной в истории США программой документальных фильмов, выходящей на американском канале PBS).

Над «20 дней в Мариуполе» также работали известный украинский фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В Украине прокат фильма стартовал с 31 августа — за первые четыре дня он собрал более 531 000 грн и стал самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Полный список фильмов, попавших в шорт-лист премии «Оскар-2024»

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

  • «Американская симфония»
  • «Аполлония, Аполлония»
  • «За пределами утопии»
  • «Бобби Уайн: Народный президент»
  • «Отчаянные души, Темный город и легенда об полночном ковбое»
  • «Вечная память»
  • «Четыре дочери»
  • «Полет на Марс: проект Ники Джованни»
  • «Откуда куда»
  • «С самого начала: История расизма в США»
  • «Неизменный: История Майкла Дж. Фокса»
  • «Тихий тихий голос»
  • «32 звука»
  • «Убить тигра»
  • «20 дней в Мариуполе»

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • «Азбука запрета книг»
  • «Парикмахер из Литл-Рока»
  • «Медведь»
  • «Между небом и землей»
  • «Чернокожие девушки играют: история игр для рук»
  • «Лагерь для отважных»
  • «Решающий голос»
  • «Как мы становимся свободными»
  • «Если бы мечты были молниями: кризис здравоохранения в сельской местности»
  • «Остров посередине»
  • «Последний ремонт»
  • «Последняя песня из Кабула»
  • «Nǎi Nai & Wài Pó»
  • «Оазис»
  • «Крылья пыли»

Лучший фильм на иностранном языке / International Feature Film

  • Армения, «Американцы»
  • Бутан, «Монах и ружье»
  • Дания, «Земля обетованная»
  • Финляндия, «Опавшие листья»
  • Франция, «Рецепт любви»
  • Германия, «Учительская»
  • Исландия, «Земля Бога»
  • Италия, «Я Капитан»
  • Япония, «Идеальные дни»
  • Мексика, «Тотем»
  • Марокко, «Мать всей лжи»
  • Испания, «Снежное братство»
  • Тунис, «Четыре дочери»
  • Украина, «20 дней в Мариуполе»
  • Великобритания, «Зона интересов»

Лучшие грим и прическа / Best Makeup and Hairstyling

  • «Все страхи Бо»
  • «Феррари»
  • «Голда»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Последнее путешествие Деметры»
  • «Маэстро»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Снежное братство»

Лучшая музыка к фильму / Best Sound

  • «Барби»
  • «Творец»
  • «Феррари»
  • «Убийца»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Зона интересов»

Лучший саундтрек / Best Original Score

  • «Американская фантастика»
  • «Американская симфония»
  • «Барби»
  • «Мальчик и цапля»
  • «Цвет лиловый»
  • «Стихии»
  • «Оставленные»
  • «Индиана Джонс и часы судьбы»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Солтберн»
  • «Снежное братство»
  • «Человек-паук: Через Вселенные»
  • «Зона интересов»

Лучшая песня к фильму / Best Original Song

  • «It Never Went Away» из «Американской симфонии»
  • «Dear Alien (Who Art In Heaven)» из «Город астероидов»
  • «Dance The Night» из «Барби»
  • «I’m Just Ken» из «Барби»
  • «What Was I Made For?» из «Барби»
  • «Keep It Movin’» из «Цвет лиловый»
  • «Superpower (I)» из «Цвет лиловый»
  • «The Fire Inside» из «Обжигающе горячий»
  • «High Life» из «Флора и сын»
  • «Meet In The Middle» из «Флора и сын»
  • «Can’t Catch Me Now» из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
  • «Wahzhazhe (A Song For My People)» из «Убийцы цветочной луны»
  • «Quiet Eyes» из «Прошлых жизней»
  • «Road To Freedom» из «Растина»
  • «Am I Dreaming» из «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший короткометражный анимационный фильм / Best Animated Short Film

  • «Бум»
  • «Ева»
  • «Хумо (Дым)»
  • «Я Хип»
  • «Что-то вроде завещания»
  • «Koerkorter (Квартира для собак)»
  • «Письмо к свинье»
  • «Девяносто пять чувств»
  • «Однажды в студии»
  • «Наша форма»
  • «Пахидерме»
  • «Пит»
  • «27»
  • «Война окончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко»
  • «Дикий вызов»

Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film

  • «После»
  • «Магазин подарков Анны Франк»
  • «Косточка авокадо»
  • «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»
  • «Мертвая кошка»
  • «Хороший парень»
  • «Непобедимый»
  • «Невидимый предел»
  • «Рыцарь удачи»
  • «Человек с одной ноты»
  • «Красное, белое и синее»
  • «Пастух»
  • «Странный образ жизни»
  • «Удивительная история Генри Шугара»

Лучшие спецэффекты / Best Visual Effects

  • «Творец»
  • «Годзилла: Минус один»
  • «Стражи Галактики 3»
  • «Индиана Джонс и часы судьбы»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
  • «Наполеон»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Мятежная Луна: Дитя огня»
  • «Снежное братство»
  • «Человек-паук: Через Вселенные»
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