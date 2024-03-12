«Оскар» просмотрело 19,5 миллиона зрителей — новый рекорд с 2021 года

Церемонию вручения премии «Оскар» в ночь на 11 марта посмотрело 19,5 млн зрителей, и это лучший результат за последние 4 года, сообщает Deadline со ссылкой на аналитиков Nielsen.

Напомним, что сейчас «Оскар» потихоньку оправляется после обвала рейтингов — все предыдущее десятилетие количество зрителей церемонии неуклонно падало, начиная с 43 млн человек в 2014-м. В пандемический 2020-й премию посмотрело 23,6 миллиона человек, что в свое время стало антирекордом, который был успешно побит во время «Оскар»-2021 — тогда за церемонией следило всего 10,4 млн. зрителей. Абсолютный антирекорд со времен 46-й церемонии в 1974 году.

С тех пор рейтинг «Оскара» (аудитория) неизменно растет — нынешний результат премии американской киноакадемии на 4% лучше прошлогоднего, когда за церемонией следило 18,8 млн зрителей. И почти вдвое превосходит антирекорд «Оскар»-2021. Но до абсолютного рекорда 1998 года (тогда победил «Титаник») еще очень далеко — тогда трансляцию премии посмотрело 55,2 миллиона человек. И пока трудно сказать, удастся ли «Оскару» когда-нибудь превзойти этот результат.

Без скандала на премии «Оскар»-2024 не обошлось — организатор вырезал из международной (сокращенной версии) телеверсии победу документального фильма «20 дней в Мариуполе» и мощную речь украинского режиссера Мстислава Чернова. После волны возмущения и критики в Disney Entertainment объяснили это временными ограничениями, отдельно отметив, что номинации для короткой версии шоу выбрали еще несколько недель назад.

Кто победил на «Оскар-2024» и другие главные моменты — в отдельном развернутом материале.

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