Оскароносный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» выйдет на Netflix в большинстве стран мира

Дату цифрового релиза объявят позже.

Новое соглашение между Netflix, Goodfellas и GKIDS расширяет каталог названий японской студии Studio Ghibli, которые транслируются на стриминге — среди них и последняя анимационная работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля», которая в этом году была отмечена на премии «Оскар-2024».

Дата выхода фильма на Netflix еще неизвестна, однако Deadline сообщает, что он будет доступен в большинстве стран мира (за исключением Японии и США).

Соглашение охватывает еще 22 фильма, которые и в дальнейшем будут доступны на стриминге — в частности «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Добывайка Ариетти», «Служба доставки Кики, юной ведьмы», «Мой сосед Тоторо», «Сказка о принцессе Кагую» и другие.

Для жителей Азиатско-тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки вышеупомянутые фильмы доступны в дубляже на 20 языках и с субтитрами на 28 языках.

«Мальчик и цапля» — первый полнометражный фильм Миядзаки за последние 10 лет. Лента получила «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм и собрала более $167 млн по всему миру. Это уже третья статуэтка для Хаяо — в 2001 году в категории анимации победил его фильм «Унесенные призраками», а в 2014 году сам Миядзаки получил режиссерскую награду.

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Полуавтобиографическая история, написанная и срежиссированная Миядзаки, рассказывает о 12-летнем мальчике Махито Маки, который после гибели матери во время войны переезжает к тете в отдаленный загородный дом. Впоследствии он встречает цаплю, которая проводит его в фантастическую «страну чудес». Музыкальное сопровождение к мультфильму создал композитор Studio Ghibli Джо Хисаиси, а англоязычную версию «Мальчика и цапли» озвучили Кристиан Бейл, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.

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